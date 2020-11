"Obvio que tengo flacidez, tuve trillizas”: Coté López muestra su abdomen y responde a las críticas

Cuando se es madre de cuatro hijos es completamente normal que los embarazos dejen alguna marca. Coté López mostró su abdomen a través de Instagram, en una imagen donde se le aprecia al natural y sin ningún tipo de filtro o edición.

La intención principal de la artista era lucir su vestido naranjo, para jugar con el color de sus uñas. Sin embargo, restó cualquier importancia a las pequeñas arrugas que se veían en su vientre. Un detalle que algunos usuarios no omitieron y por los que ella debió defenderse.

Coté López mostró su abdomen públicamente

"Ya no me queda nada más en el clóset naranjo para combinar las uñas", escribió la rubia, ironizando sobre su atuendo. En la primera foto del posteo se le ve de media espalda, agachada, y en la segunda de frente mientras camina. Más de 61 mil 'likes' ha recibido la publicación.

Desde los comentarios se apreciaron mensajes positivos. "Qué hermosa te ves" y "Me encanta que te muestres sin filtros" son dos de ellos. La usuaria @liizeeett resaltó al expresar: "Amé tu foto. Te ves estupenda, porque mi barriguita quedó igual después de mi embarazo y me acomplejaba. Siempre te sigo y verte así de bella me hace sentirme mucho más segura de mí misma".

Sin embargo, una de sus seguidoras se atrevió a comentar que Coté López mostró su abdomen en motivo de una campaña de marketing. @damii_sotsev publicó: "Su abdomen no es así. Puede ser marketing, como muchas somos así. Esto puede inspirar a que se motiven a comprar más".

La respuesta de la modelo no se hizo y expresó su indignación ante el usuario. "¿Marketing? Obvio que tengo flacidez, tuve trillizas. Si me paro bien no se nota, pero cualquier otra posición que haga se arruga", explicó en el posteo.

Asimismo ironizó con el mensaje: "Dios santo. Ahora uso Photoshop para ponerme arrugas para publicidad, si mi flacidez fuera un problema para mé ya me hubiese hecho una abdo…". Decenas de reacciones se produjeron tras la respuesta de la rubia de 32 años.

Algunas madres se identificaron con Coté por las arrugas en su barriga - Instagram @cotelopezm

Las cirugías de la modelo

Luego que Coté López mostró su abdomen en Instagram, su esposo y futbolista Luis "Mago" Jiménez remató con un video en sus 'stories' donde la artista vuelve a aparecer para hablar sobre el tema. "Yo no sé qué se esperan si tengo cinco hijos. Más encima trillizas. Es normal tener esta flacidez".

Es de amplio conocimiento que la ex chica Morandé se ha sometido a varias intervenciones estéticas. En 2019, mencionó que hasta el momento se ha realizado cinco operaciones, de las cuales también expresó estar arrepentida.

"La nariz dos veces, cuando la cagué y cuando intenté tenerla como antes. Las pechugas dos veces, cuando las puse y cuando las saqué. Y la boca, que me saqué un líquido que me había puesto", confesó Coté López. Sus pasos por pabellón iniciaron desde los 15 años, para colocarse los implantes mamarios, precisó el sitio web.

Otro de sus tratamientos fue en las cejas, que optó por renellarlas con un tatuaje temporal, científicamente llamado micropigmentación. Luego de tener a su quinto hijo, Jesús, la influencer afirmó que "no quería más nada falso en su cuerpo".

