Pampita se refiere al supuesto acuerdo millonario que tendría con Benjamín Vicuña

Una verdadera polémica fue la que se armó luego que Nicole Neumann se refiriera al supuesto embarazo de Mica Viciconte, quien se encuentra en una relación con su ex pareja Fabián Cubero y se integró a Pampita Online. "Si vos no podés darles de comer o pagar un colegio a tres nenas no vas a traer otra criatura a la vida. Me parece que hoy por hoy se piensa en esas cosas", dijo la rubia, cuyas palabras fueron analizadas en el programa de Pampita.

La modelo argentina aseguró que "tener un hijo no tiene que ver con lo económico", pero la réplica no tardó en llegar. Durante un móvil con Hay que Ver, Neumann dejó entrever que la conductora de Net TV tiene un acuerdo millonario con Benjamín Vicuña. "Es muy fácil para alguien en un contexto que tiene un arreglo de por vida en dólares contestar una cosa así", señaló.

¿Qué dijo Pampita?

Luego que Neumann hablara sobre un supuesto acuerdo millonario, Pampita se refirió al tema en conversación con Denise Dumas. En este contexto, explicó que "es privado el acuerdo con el padre de mis hijos así que no tiene por qué opinar porque desconoce, no sabe nada. Cuando hablo en el programa es porque el tema está instalado porque los propios protagonistas lo instalan".

"Con todo lo que tiene que ver con mis hijos mantengo una privacidad absoluta. Lo que yo quise decir es que nadie puede elegir el momento exacto para traer un hijo al mundo porque ese momento tan maravilloso no es tan así en la vida diaria. Hay un montón de familias pasándola mal y que están apostando a traer", agregó.

Además, aclaró que la participación de Mica Viciconte en Pampita Online no es una provocación contra Nicole Neumann. "No es que yo me pongo a hablar de Nicole o de Mica porque se me antoja. Es porque los propios protagonistas generan tema todo el tiempo de un lado o del otro y pasan a ser el tema del día en la rutina cuando hablamos de espectáculos. Pero es fácil: si no quieren que hablen de ellos, no generen tema", dijo.

