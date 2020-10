Nicole Neumann por supuesto acuerdo millonario entre Pampita y Benjamín Vicuña: "Tiene un arreglo en dólares"

Un verdadero remezón es el que ha sacudido el mundo del espectáculo argentino, luego que Pampita y Nicole Neumann protagonizaran un enfrentamiento debido a unas declaraciones de la rubia sobre los rumores entre su ex pareja y Mica Viciconte.

"Si vos no podés darles de comer o pagar un colegio a tres nenas no vas a traer otra criatura a la vida. Me parece que hoy por hoy se piensa en esas cosas", dijo. Sus palabras fueron analizadas por la conductora de Pampita Online y la nueva pareja de Fabián Cubero. En este contexto, la modelo explicó que "tener un hijo no tiene que ver con lo económico".

¿Acuerdo millonario?

Tras conocer la opinión de Pampita, Nicole Neumann se refirió al tema durante un móvil con Hay Que Ver. La rubia arremetió en contra de la ex pareja de Benjamín Vicuña indicando que "es muy fácil para alguien en un contexto que tiene un arreglo de por vida en dólares contestar una cosa así".

"Imagino que si estuviera en otra situación, analizaría mucho más traer a otro hijo al mundo, ¿no? Si no podés darle de comer o pagar una educación cuando corresponde (…) Es muy fácil cuando uno está en un contexto fuera de la realidad opinar desde ahí. Se ve que se le acabó la sororidad, o ni idea", agregó.

Los detalles sobre el supuesto acuerdo

Luego que la modelo argentina hablara sobre un supuesto acuerdo millonario entre Pampita y Benjamín Vicuña, la periodista Marina Calabró recordó algunos detalles de la separación entre los famosos e indicó que la conductora de Pampita Online habría cobrado una suma de más de 10 mil dólares mensuales y se habría quedado con una casa de un millón y medio de dólares.

"Habría una casa de un millón y medio de dólares y 10 mil dólares por mes. Voy a aclarar que lo filtraron intencionadamente de la parte de Vicuña", señaló la comunicadora.

Mira el momento aquí:

Ver más

Daniela Aránguiz predice que Jorge Valdivia se irá a otro país tras no llegar a acuerdo en Chile

“Él habría seguido”: Actriz Anita Reeves cuenta la razón que alejó a Felipe Camiroaga de las teleseries

Un enamorado Benja Vicuña dedica potente mensaje a China Suárez por el Día de la Madre en Argentina