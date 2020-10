'La Segura' confesó que tiene biopolímeros y tres cirugías estéticas

Las intervenciones quirúrgicas, de carácter estético, son un pasado oscuro para Natalia 'La Segura'. Así lo dio a conocer la youtuber desde sus 'stories' de Instagram. Hasta en cuatro oportunidades, la hija de la ex actriz Alexa Mena decidió operarse.

Actualmente es la influencer colombiana con mayor candidad de seguidores. Más de 6,4 millones de personas disfrutan del contenido que postea a diario. Tutoriales de belleza, bailes, 'challenges' y parodias son algunos de las alternativas que ofrece en su cuenta, además de sus imágenes personales.

'La Segura' tiene biopolímeros

Uno de los atributos más atractivos que tiene la joven son sus posaderas. En varias oportunidades, Natalia 'La Segura' ya ha confirmado que se trata de biopolímeros, los cuales decidió integrarlos a su cuerpo hace algunos años.

A través de un corto video señaló que "gracias a Dios hasta ahora nunca me han jodido". "No me ha afectado para nada y claro, yo pienso que en algún momento eso se va a tener que retirar, pero bueno estamos bien y mi mamá está súper bien", afirmó.

Los biopolímeros son macromoléculas sintéticas que se inyectan en los glúteos. Estas deben ser sustancias biodegradables, pero en ocasiones se utilizan de forma ilegal en el campo de la medicina estética. Algunas mujeres han fallecido por complicaciones. Alexa Mena se hizo recientemente una extracción de esta sustancia.

La creadora de contenido no está orgullosa de sus operaciones, por el contrario se lamenta de haberlas cumplido. "Eso es un tema que… ay, cometí por error hace muchos años cuando estaba jovencita. Pero", expresó en su Instagram con notable arrepentimiento.

Además de los biopolímeros, entró al quirófano por otras tres cirugías estética. "Tengo las 'chichis' (mamoplastia de aumento), la lipo, tengo la papada (lipopapada) y la cola", reveló 'La Segura'.

Disfraz de Halloween

¡Un vampiro! Ese es terrorífico personaje que seleccionó la influencer para el Halloween, celebración de este sábado 31 de octubre. En un 'reel' publicado en su Instagram compartió el proceso completo de maquillaje para lucir como un auténtico vampiro.