'La Liendra' rechaza la universidad: "No me voy a matar en una profesión que este país no valore"

El mundo profesional está sufriendo cambios vertiginosos que menosprecian la idea u objetivo de estudiar una carrera universitaria. Y es que todo parece indicar que los salarios básicos de un trabajo común nunca competirán con el dinero diario que pueden hacer los 'influencers' y 'youtubers'. Uno de ellos es 'La Liendra'.

De la voz de algunos artistas colombianos ya es de conocimiento popular que los actores sufren en el mundo de los espectáculos, sobre todo cuando se trata de las regalías. Dos ejemplos son 'Pedro, el Escamoso' y 'Pasión de Gavilares, que pese a sus retransmisiones, quienes dieron vida a los personajes no obtienen beneficio alguno.

Un escenario similar tienen los trabajadores profesionales, que día a día ven como el dinero fluye a través de las redes sociales y no en sus respectivas oficinas. 'La Liendra' tuvo claro el panorama desde el principio, y en su cuenta de Instagram explicó por qué nunca se sintivó motivado a ejercer una profesión.

El youtuber se crió sin un padre, quien fue asesinado cuando tenía meses de nacido - Instagram @la_liendraa

La universidad no es una opción para 'La Liendra'

Desde sus 'stories', el famoso youtuber compartió preguntas y respuestas con sus 5 millones de seguidores. ante la interrogante sobre ¿Qué carrera universitaria estudió? respondió de forma contundente, señalando que nunca pensó conformarse con los salarios en Colombia.

"No aconsejo que no estudien, pero la verdad es que no me voy a matar años en una profesión para que luego este país no la valore, y luego me pague una mierda", dijo 'La Liendra' sin chistar en sus palabras. Y es que para el joven, su norte siempre fue el emprendimiento. "Ese es mi pensar, ojo", expresó.

Seguidamente el influencer se topó con una segunda pregunta algo más picante: ¿Qué aporta su trabajo a la humanidad?… A lo que respondió con cierta molestia y un tono más sarcástico.

"¿Qué aporta mi trabajo al mundo?", se repreguntó. "Pues entretenimiento. Yo me levanto todos los días a brindar entretenimiento y sí es un trabajo. Y si no le parece que es un trabajo y que es fácil, sálgase de su empresa y póngase a hacer videos y ya, chao, pa' que vea como se vuelve famoso", concluyó.

Soñar no cuesta nada

Esa es la frase que inspiró a 'La Liendra' desde chiquitito y lo demostró en un posteo de Instagram, el pasado 26 de octubre. El famoso de las redes sociales ofreció un emotivo mensaje tras tener un nuevo departamento. "Soy un pela'o que con sueños llegó a la ciudad de la magia, Medellín. De verdad no saben lo feliz que estoy y agradecido con Dios y la vida", dijo al inicio.

"De donde vengo no sueñas porque siempre me decían que no hay plata, pero entendí una frase que me costó mucho y es 'SOÑAR NO CUESTA NADA", prosiguió 'La Liendra'. "Hoy inicia mi nueva vida, con más lujos y cosas que nunca pensé tener, pero siendo el mismo y sin olvidar las necesidades que siempre tuve", exteriorizó el youtuber.

El joven colombiano es activo en su cuenta y constantemente publica imágenes y videos para entretener a sus fans. También ofrece publicidades y sus ocurrencias le convierten en uno de los 'influencers' más seguidos del momento.

Para el joven, el dinero está en las redes sociales - Instagram @la_liendraa

