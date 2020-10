Kike Acuña se inyectó botox y sorprende con los resultados: "Dicen que me veo más joven y bonito"

El botox ya no solo se trata de un recurso para rejuvenecer o un tratamiento facial, también se ha convertido en una tendencia. Y a esta se sumó recientemente el ex futbolista Kike Acuña, a sus 42 años. El deportista decidió documentar la intervención en su cuenta de Instagram.

Aunque el botox no es únicamente para las mujeres, como erróneamente se cree, cuando un hombre se somete a este proceso estético suena extraño. Cabe destacar que el tratamiento consiste en una inyección de toxina botulínica para eliminar temporalmente las líneas o arrugas de expresión.

Kike Acuña mostró su sesión de botox

El ahora entrenador de fútbol confesó que no se sentía a gusto con unas marcas que se alojaban en su frente. Este fue el principal motivo por el que decidió planificar una cita para inyectarse la neurotoxina. "Hace rato que me quería poner botox porque tenía una marca muy pronunciada en la frente", detalló en sus redes sociales.

Explicó además que sus pestañas son "muy crespas y se me pegan siempre. Abro muchas veces los ojos al día para desenredarlas y eso hace que la frente siempre esté arrugada". Estas fueron las palabras de Kike Acuña, de acuerdo a lo publicado por Las Últimas Noticias.

Tanto en imágenes como videos, Acuña compartió todo el proceso para borrar la mencionada línea de expresión. En el material se aprecia la pregunta del ex futbolista sobre "cuánto tarda en hacer efecto", y la doctora le detalla que "a partir del tercer día", refiriéndose a las 'patas de gallo'.

"Tengo 42 años y me gusta verme bien, soy bastante vanidoso. Creo que la apariencia es súper importante, el sentirte bien contigo mismo", afirmó el ex atleta. Aseguró además que tras aplicarse el bótox lo primero que hizo fue mirarse al espejo. "Qué alegría más grande fue ver que no tenía esa línea en la frente", dijo.

Para Kike Acuña, el inyectarse la toxina botulínica fue todo un acierto. "La mayoría de los comentarios son buenos, dicen que me veía más joven, más bonito", expresó. Asimismo enfatizó que ha recibido "muchos mensajes de amigos futbolistas activos", quienes le han solicitado el dato para también organizar una cita.