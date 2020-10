El actor ecuatoriano Eduardo Maruri sueña convertirse en un galán de Netflix

Con 25 años, Eduardo Maruri, a más de su carrera como actor, se ha convertido en una de las personalidades más relevantes en la red social TikTok.

Ha incluido en los famosos videos a sus padres y hermana, el economista Eduardo Maruri, Karina Plaza y Corina. Él ha señalado en varias entrevistas que se vuelve más creativo en esta red social al momento de grabar. “Me fluyen las ideas locas”, señala.

Pero ¿cómo llegó hasta Tiktok? Para Maruri fue la plataforma donde podía explotar su personalidad llena de energía para bailar, actuar, hacer bromas y ser auténtico a la hora de involucrar a su familia. Cree que los contenidos reales le dan mayor relevancia al punto que a través de ello fue contratado por una marca comercial.

En plena época de pandemia se catapultó como el protagonista de la serie “Sí Se Puede” de Ecuavisa, en la que interpreta al exjugador Jaime Iván Kaviedes. Al actor guayaquileño le llovieron comentarios de aliento así como críticas a su personaje, mismas que las aceptó con respeto como medio para seguir avanzando en sus proyectos profesionales.

Según Eduardo se trata de su primera experiencia en televisión y se puso en la piel del exjugador de fútbol, Kaviedes, con quien se había visto unos meses antes de comenzar a grabar en Paute, Cuenca.

En este encuentro habían conversado largo y tendido durante todo un fin de semana. Hubo una gran conexión, compartieron en las comidas y también en la cancha, jugando fútbol con sus allegados. El punto físico en común con Kaviedes es el color de sus ojos verdes. En la personalidad, ambos se identificaban en ser buenos amigos y engreídos de su abuelita. El reto para interpretarlo era saber a fondo de su vida y descubrió que fue criado por sus abuelos, quienes le inculcaron la fortaleza para sobresalir. El papel protagónico lo hizo sentir muy afortunado.

Al tratarse de una serie cuyo tema central tiene relación con el fútbol, Maruri confiesa que nunca fue de los buenos. Es barcelonista y jugaba en el colegio. Tuvo que retomar la práctica para perfeccionar su papel en la serie, bajó de peso y se vio más atlético.

Cabe destacar que El Nine era su ídolo y recuerda cuando viajó al Mundial de Alemania 2006 para ver a la selección. En aquella ocasión se había tomado una foto en las piernas de Kaviedes y nunca creyó que tenía el honor de interpretarlo. Entonces llega a la conclusión de que los sueños sí se cumplen y sí se puede.

Eduardo siempre tuvo en mente la idea de ser actor y es por eso que forjó este proyecto desde los 16 años al mudarse a Boston para formarse como actor en el internado de teatro Walnut Hill High School. Tras esta experiencia alcanza su título de tercer nivel en la Universidad del Sur de California, en Los Ángeles, como licenciado de Bellas Artes en Actuación y Cine.

En este proceso académico tuvo varias interpretaciones en varias obras. Fue parte de Romeo y Julieta, del director Jaime Tamariz. Estuvo en el elenco de la película The Caged, dirigida por Jordan Taratoot. También colaboró en la obra Shakespeare: sueño de una noche de verano y películas como The Malevolent, Orpheate y See You Later.

Todas estas herramientas de formación así como su experiencia le han dado la relevancia de su carrera como actor. Es por eso que siendo TikToker lo vemos descomplicado, muy jocoso y seguro de todo lo que sube a la red social.

Actualmente vive junto a su padre y hermana en Londres, donde pasó el mayor tiempo en esta cuarentena por la pandemia. Destaca que su papá ha sido el principal apoyo de sus proyectos y sueños. Tiene la confianza para tomar decisiones en conjunto respecto a lo profesional.

En julio pasado fueron a grabar el documental “La naturaleza te necesita ahora” con el objetivo de que la Organización de las Naciones Unidas decreten derechos a favor de la conservación ambiental. Ahí crearon la campaña de difusión, aprovechando que en época de pandemia, la naturaleza tuvo un gran respiro.

Todo esto nació porque Eduardo se considera un embajador a favor del cuidado y respeto por nuestro medio ambiente. “Me apasiona tanto o en igual medida que la actuación”, cuenta. Y en esto se siente impulsado por su figura paterna.

De hecho, llegó a afirmar que si dejaría de ser actor sería por ser ambientalista.

Es muy humilde al decir que aún le falta mucho por aprender y que llegará a ser un actor más profesional.

Cree que con su papel protagónico de El Nine se le abrirán nuevas puertas.

Durante un año entero se había presentado a varios castings en Los Ángeles y lo seguirá intentando hasta obtener algún papel de filmes internacionales. Es incierto su regreso al país pero confía en que así como proyecta nuevas ideas, llegarán más metas en su camino profesional.

Por eso cuando fue la audición para la telenovela decidió apostarle a este reto y después de una llamada de Gonzalo Cubero, quien consigue los talentos del canal del Cerro, decidió volver a Ecuador para hacer el casting. “Me la jugué y pensé si sale, sale”, cuenta.

Analizó que este protagónico hizo que el fútbol regrese a su vida, considerando que también ha sido parte de la vida de su familia porque su padre fue presidente de Barcelona Sporting Club entre 2008 y 2010. Afirma que la vida del actor es así y entre sus sueños a corto plazo es entrar en el rey del streaming como es Netflix. Aspira que todo se cumpla acorde a los tiempos precisos.

Todo esto lo ha pensado en esta época, en la que todos hicimos un pare para reconectarnos con nuestro interior y es por eso que Maruri dice “tiempo al tiempo”, lo importante es la salud y vivir el presente con los que queremos.

Una de las preguntas que le hacen sus seguidoras de TikTok es si tiene novia y pues Eduardo asegura que por el momento está solo porque quiere explotar su carrera artística. En este sentido evita tener compromisos con alguien por ahora. Los últimos cuatro años ya había tenido una relación.

Se siente muy contento con la comunidad que ha construido en TikTok y le llenan de halagos y cariño. A su manera de ver las cosas no se siente como un “sex symbol” pero se cataloga como un hombre muy chistoso y empático con su público.

"Fui educado como un caballero"

“Las mujeres de mi vida son mi mamá, mi hermana y mi abuelita. Mi mami sigue ahí siendo mi apoyo desde que era un niño, está siempre pendiente y la considero como la mamá más cool porque es bien acolitadora y sabe todos mis secretos. Ella fue muy fuerte cuando se divorció de mi papá pero nunca la sentí alejada sino más bien como una amiga en la que siempre puedo confiar”, recuerda Eduardo.

En una entrevista y con lágrimas en los ojos dedicó su éxito a mamá porque dice que es lo que es gracias a ella.

Con su hermana Corina se lleva muy bien y tienen un año y seis meses de diferencia en su edad. Ella es la menor y siempre lo vio como amigo. Compartían desde adolescentes las fiestas juntos. En una ocasión Eduardo se enteró que su mejor amigo la empezó a pretender y él le dejó claro que su hermana no es para un juego sino para tomársela en serio. Dice que no ha tenido un ataque de celos con ella porque confía y sabe cómo hace las cosas.

“Yo soy más artista y ella es más cerebro, ahorita estudia en Londres el mejor masterado en economía y estoy orgulloso de ella”, detalla.

Ambos tienen un tatuaje en sus muñecas con las fechas de cumpleaños, Eduardo la de su hermana y viceversa. Corina le ha inculcado todo lo que sabe para que él ame y respete a las mujeres como si se tratara de ella misma.

