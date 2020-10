"No atina": Dra. Cordero critica actitud de Raquel Argandoña en pantalla

Luego de que se conociera la noticia de que Hernán Calderón Argandoña fue trasladado de Santiago 1 a una clínica psiquiátrica privada a cumplir su arresto domiciliario, la doctora María Luisa Cordero volvió a referirse al caso e hizo un categórico análisis, sobre todo, de Raquel Argandoña y su actitud en televisión y la relación con sus hijos.

En conversación en el programa Síganme los Buenos, la especialista se refirió al comportamiento de la animadora en la pantalla de Bienvenidos, desde que ocurrió el problema de su hijo.

"La Raquel todavía no atina. ¿En qué no ha atinado? Debió haberse retirado de ese programa y haber pedido permiso sin sueldo, porque la baja audiencia que tiene Bienvenidos, por múltiples razones, es la permanencia de ella en el panel", señaló.

"Yo he hecho una encuesta entre mamás, 15 personas más menos les he preguntado, ‘¿qué les parece la presencia de Raquel Argandoña en el panel?’. Yo no le tengo envidia a la Raquel, yo me conformo con lo que gano donde trabajo, estoy feliz", agregó.

La doctora hizo hincapié en lo que significa tener un hijo en la cárcel y en cómo debiese actuar una madre en esas circunstancias.

"¿Cómo una mamá que ha pasado esta tragedia está ahí, hablando, haciendo puntos en la calle? Consistencia, decencia, amor paternal, pasión por los hijos, etc. Ella es una especie de Medea moderna, con pantalones rotos y con aros grandotes", dijo sobre el look de Raquel Argandoña.

"Yo no lo digo por envidia, sino que obras son amores y no buenas razones. Ella está muy contenta, me alegro, yo soy mamá, pero ella no creo que haya cambiado ni que se haya hecho una introspección ni una psicoterapia".

Para la psiquiatra, el rostro de Canal 13 debe, además, preocuparse por arreglar la relación co su hija Kel Calderón. "Ella tiene que reanudar vínculos con su hija. Esta tragedia no está terminada todavía", aseguró.

El llamado de Raquel

Cabe recordar que a inicios de septiembre María Luisa Cordero conversó con Julio César Rodríguez en el mismo programa de cable, acerca de Raquel Argandoña y de lo que mucho que le ha costado sobrellevar su crisis familiar.

En esa oportunidad, la panelista reveló había recibido un llamado de Raquel para hablar de su hijo Hernán Calderón, quien en ese momento se encontraba en una clínica psiquiatrica.

"Hablamos de algunas patologías que tuvo Hernán cuando chiquitito", contó la experta sobre lo que conversó con la mamá de Kel.

En relación a cómo Raquel ha sobrellevado su crisis familiar, la doctora también fue crítica. "Raquel es una persona que tiene una estructura de personalidad, yo traté con ella mucho tiempo en las giras de ‘Las indomables’, es muy autoafirmativa", contó. "Ella usa mucho el mecanismo de negar y minimizar", agregó.

"Hay un afán de proteger al hijo más de lo razonable. No está asumiendo la crisis verdaderamente", finalizó.

