Cata Vallejos se defiende de las críticas tras viajar a México: "Prefiero vivir feliz que con miedo"

La pandemia por el Coronavirus ha dejado un sinfín de restricciones desde que inició en marzo. Uno de ellos son los vuelos internacionales, que paulatinamente se han regularizado, dependiendo del país y destino. Por tal motivo la 'influencer' Cata Vallejos aprovechó para viajar a México.

A través de su cuenta en Instagram, la modelo publicó una imagen donde anuncia su llegada suelo azteca. Además, viajó junto a la periodista Daniela Urrizola y la fotógrafa Carmen Cabezas. El único problema de la foto es que un usuario decidió criticarlas duramente por considerar que la ida a México "es irresponsable".

Así fue la discusión de Cata Vallejos

Junto a la postal, la también presentadora de televisión escribió: "Comenzamos una nueva aventura con estas bellezas. Que sea el primero de muchos viajes. Les prometemos muchos videos y tips para ustedes. feliz". Superando los 23 mil 'likes' y 700 comentarios, hubo uno que dejó 'chata' a Cata Vallejos.

"Que gente más irresponsable, pero no me sorprende nada. Espero que después se queden en sus casas para no contaminar a la gente por culpa de sus divertimentos", soltó el usuario en parte de su mensaje. Seguidamente expuso: "Y eso del que puede, puede, o sea, yo puedo y no lo hago porque tengo un par de dedos de frente para saber que no se debe viajar. ¿Qué sigue, viaje a Europa?".

La influencer no se quedó callada y manteniendo una postura decente contestó de manera contundente. "Amigo, no por viajar te vas a ‘contaminar’, ¿De qué estás hablando? Hay protocolos para todo y créeme que a la vuelta andaré libre por la vida. ¿Porque sabes qué? Me haré el examen y como va a salir negativo podré andar por la calle desde el día uno".

Sin embargo, no todo quedó allí, el usuario continuó con sus argumentos. "Uno se puede contagiar con solo salir a la plaza, o no hubieran hecho cuarentenas en todo el mundo", agregó. Y a este comentario, Cata Vallejos no tuvo paciencia.

"¡Entonces quédate encerrado en tu casa y listo! Pero deja ser libres a los queremos y no nos da miedo. Yo prefiero mil veces vivir mi vida feliz que con miedo (obvio, cuidándome igual). Ese es mi pensamiento y los demás los respeto, pero seguiré haciendo mi vida", expresó.

Opiniones divididas

Tras la última respuesta de la influencer, los comentarios comenzaron a parcializarse en favor y en contra de ella. Algunos recriminaban que no es momento de viajes y hasta señalaron que ninguna de las tres llevaba un tapabocas para la foto.

Sin embargo, otros seguidores se mostraron solidarios con ella y le pidieron que no cayera en provocaciones de terceras personas. "Bueno viaje, no pesques mala onda. Las personas necesitan retomar su vida dentro de lo normal. Todos los necesitamos", destacó un usuario para defenderla.

Lo cierto es que nada ha arruinado la estadía de Cata Vallejos en México. Este viernes 30 de octubre posteó una imagen desde la Hacienda Tres Ríos, un resort de lujo donde afirmó: "otra oportunidad para ser feliz".

La modelo de 31 años ganó el Miss ATP Tour en Viña del Mar, en 2009 - Instagram @catavallejos

El motivo de su viaje

De acuerdo a lo publicado por el diario La Tercera, en la sección Glamorama, se trata de una invitación de la Cámara de Turismo de México. Daniela Urrizola lo confirmó para el programa El Aperitivo.

Desde su Instagram, la periodista indicó: "Después de 7 meses empezamos un nuevo viaje, conociendo la nueva forma de moverse, de visitar distintos lugares. Pude haber viajado por muchos países pero hoy también soy nueva en esto".

Al igual que Cata Vallejos, prometieron transmitir tips y consejos de viaje, lo cual certifica que están en un plan laboral turístico. "Nos vamos a México, a Riviera Maya, uno de los destinos más visitados por los chilenos. Les mostraremos las medidas que están tomando para reactivar el turismo", aseguró Urrizola.

Durante una etapa, la periodista fue "Chica del tiempo" en Chilevisión - Instagram @daniurrizola

