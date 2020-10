Yamna Lobos desclasifica fotografía del recuerdo y evidencia el gran parecido con su hija

La hija de Yamna Lobos ha ganado un gran protagonismo en redes sociales, en donde su madre suele compartir registros de sus momentos más significativos. Ahora, la bailarina dejó en evidencia el gran parecido entre ambas, publicando una fotografía del recuerdo en la que aparece con su madre cuando tenía meses de edad.

"Mi madre y yo… ¡Ahí de mami y ahora de abuela! Roles que admiro profundamente y que para mí, ¡ella se luce en ambos!", escribió junto a la imagen, en la que aparece sentada en las piernas de su progenitora. Una figura que, según explicó, le heredó conductas que se han reflejado en su propia maternidad.

"Muchas veces me he visto teniendo las mismas actitudes de mi madre a la hora de cuidar a mi beba, ¡hasta el punto que me rio sola! (cosas que quedan de la crianza)", contó Yamna Lobos, agregando que "mis hábitos de cuidado para mi bebé, como aquellos que provienen de mi madre cuando yo era chica, ¡también los tendrá Agustina cuando sea grande!".

Un gran parecido

Tal como se puede apreciar a simple vista, el parecido entre Yamna Lobos y su hija es innegable. Así también lo observaron los usuarios de Instagram, quienes destacaron su similitud con comentarios como "se parece mucho tu bebita a ti" y "tu hijita es igual a ti".

"Lo dije: es muy parecida a ti tu Agu. Y tu madre siempre guapa", dijo otra persona. Por su parte, la madre de Yamna Lobos destacó el recuerdo y aseguró que su nieta es idéntica a la bailarina. "Hija que lindo recuerdo, que linda bebita… Agustinita se parece a ti en esa foto", puso.

Desliza para comparar las fotografías:

