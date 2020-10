Las 3 razones de Michel Brown para no actuar en la segunda temporada de ‘Pasión de gavilanes’

La retransmisión de 'Pasión de Gavilanes' ha sido una verdadera tendencia en Colombia. No solo por el rating televiso que está generando, sino también por la polémica sobre las regalías que deberían ganar actores como Mario Cimarro, Paola Rey y Michel Brown.

El pasado mes de agosto el artista Jorge Cao, reconocido por interpretar al abuelo Martín, sorprendió al revelar que "el factor económico es cero". En una entrevista para El País de Cali, señaló que los actores no tenemos regalías. En 2010 logramos la 'Ley Fanny Mikey', que es un derecho a nuestro rostro que equivale a un porcentaje. Pero con eso no sobrevive ninguna familia".

Pese a esta terrible realidad para quienes trabaja en la televisión colombiana, 'Pasión de Gavilanes' sigue conquistando los corazones de quienes la vieron entre 2003 y 2004. De hecho, se comenta que próximamente podría planificarse una segunda entrega de la historia. Sin embargo, el actor Michel Brown ("Franco Reyes Guerrero") descartó su participación.

'Pasión de Gavilanes' no contaría con Michel Brown

El artista argentino, famoso por hacer telenovelas, series y conducir algunos programas, se sinceró sobre lo que para él significa una posible segunda temporada de la historia que ya narró el amor de "Franco" y "Sara Elizondo".

Según el portal 'Colombia me gusta', Michel Brown ya le reveló a 'Fórmula TV' sus motivos para no participar. Aún desconoce si Telemundo estará a cargo de la producción, pero esto no cambiaría su decisión.

Junto a su pareja, la también actriz Margarita Muñoz - Instagram @michel123brown

Las cosas hay que disfrutarlas y "dejarlas volar"

Esta fue la primera razón del ganador de cuatro premios a Mejor Actor por 'Pasión de Gavilanes'. El también cantantde 46 años considera que las cosas hay que saber disfrutarlas, pero también "dejarlas volar". Y así es como considera a la telenovela, pese al éxito que está reconquistando en la televisión colombiana.

Cabe destacar que en el 2004, 'Pasión de Gavilanes' se consagró como "Mejor Novela", "Mejor Libreto", "Mejor Producción" y "Mejor Director". La historia se impuso en los Premios TVyNovelas e India Catalina.

Otras ofertas más atractivas

Al parecer, hay otras propuestas que estarían llamando más la atención del actor Michel Brown. Aunque no ofreció detalles, en su cuenta de Instagram deja claro que una de sus pasiones es viajar. Esto puede significar que no desea comprometer su tiempo y comenzar a posponer sus planes en otros territorios.

El actor fue portada de la revista "Padrísimo" en su edición de septiembre-octubre - Instagram @michel123brown

Salir de la zona de confort

Recientemente se conoció que tanto él como su esposa, la actriz Margarita Muñoz, decidieron aventurarse en un impresionante recorrido de 2.600 kilómetros, en motocicleta, por toda la India. La hazaña fue para la producción del documental ‘India íntima y extrema’, que se estrenó el pasado 24 de octubre.

Lo cierto es que Michel Brown está en otra onda. Es un artista que está en búsqueda de retos diferentes y la segunda temporada de una telenovela lanzada hace 17 años no es un proyecto en el que le interese participar. De efectuarse, los guionistas necesitarán ingeniárselas para poder reemplazar a "Franco Reyes".

El actor nacido en Buenos Aires suma más de 1,5 millones de seguidores en sus redes sociales.

