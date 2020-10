Mane Swett muestra los efectos en su piel de la psoriasis para generar conciencia

María Elena Swett usó sus redes sociales para mostrar los efectos que la psoriasis ha ocasionado en su cuerpo. La actriz hizo un llamado a conocer esta enfermedad, que precisamente se recuerda cada 29 de octubre.

"Mi Gente Buena: Hoy 29 de Octubre es el Día Mundial de la Psoriasis y de la Artritis Psoriásica y estoy aquí contándoles que… Más allá de mi piel estoy Yo… la Mane, una paciente con Psoriasis", comenzó relatando en su cuenta de Instagram.

La artista hizo un llamado a unirse a una nueva comunidad de apoyo para esta enfermedad. "Para todos los que tienen Psoriasis y/o Artritis Psoriásica o su gente querida padece esta enfermedad, les cuento que existe una nueva comunidad llamada "Más allá de mi piel" que nos va a ayudar a encontrar respuestas a tantas preguntas sobre nuestra enfermedad", explicó.

La actriz llamó a sus seguidores a estar atentos a los síntomas ya que muchas personas padecen psoriasis y no lo saben. "¿Sabían que en Chile cerca del 3% de las personas que padecen Psoriasis pueden desarrollar también Artritis Psoriásica? Y pasan años de dolor sin poder detectarlo!", finalizó.

Sus seguidores empatizaron con la enfermedad de la actriz y muchos declararon sentirse identificados. "Es horrible la artritis psoriatica, yo padezco de ella, muchas gracias por el dato", "Deberíamos estar en Plaza dignidad marchando, es una enfermedad super cara 😔", "Mi hermana sufre esa enfermedad 😔 tiene 10 años falta una ley para que cubra todos los gastos", "Gran iniciativa @masallademipiel @maneswett, enhorabuena por ayudar a tantas personas y por dar visibilidad , no esconderlo 💪😘", fueron algunos de los comentarios que le dejaron.

¿Qué es la psoriasis?

Cada 29 de octubre se conmemora el Día Mundial de la Psoriasis, enfermedad de la piel que afecta a más de 140 millones de personas en el mundo y a un 2 o 3% de los chilenos.

La psoriasis es una enfermedad puede aparecer a cualquier edad y que tiene varias formas de manifestarse. La más común son placas rojas con escamas blancas que se desprenden fácilmente y que se ubican en el cuero cabelludo (parecido a la caspa, pero más seca), codos, rodillas, lumbar inferior o cualquier otra ubicación, aunque generalmente no suele declararse en el rostro.

Si bien la investigación ha avanzado mucho, hasta el momento no está clara la causa de esta enfermedad. Se sabe que es genética y que se activa por ciertos estímulos: estrés físico, psicológico, trauma cutáneo, fármacos o infecciones.

Para mantener controlada la enfermedad, la Sociedad Chilena de Dermatología sugiere evitar el consumo de alcohol y café; no usar jabones fuertes y perfumes en la piel; preferir alimentos saludables como frutas, verduras y pescados; lubricar la piel con cualquier crema sin aroma todos los días y cuidarse de climas extremos, resequedad y lesiones en la piel.

Kim Kardashian lucha contra la psoriasis

Dentro de las famosas que más ha hecho pública la enfermedad, ha sido la estrella de reality Kim Kardashian, quien la padece desde los 25 años.

Kim dijo que heredó la condición de su madre, Kris Jenner. Cuando tuvo su primer brote a los 25 años, una vecina, que resultó ser dermatóloga, le administró una inyección de cortisona que mantuvo a raya a la psoriasis durante cinco años.

"Durante los últimos ocho años, aunque las manchas son impredecibles, siempre puedo contar con mi lugar principal en la parte inferior de la pierna derecha, que siempre se mantiene inflamado", escribió en su cuenta de Instagram tiempo atrás.

Además, ha contado que se cuida bebiendo batidos de musgo de mar, comiendo una dieta basada en plantas y tomando tiempo para sí misma, además de esos intensos entrenamientos. "He aprendido a vivir con este lugar sin usar cremas o medicamentos, solo trato. Algunas veces lo cubro y otras no. Realmente no me molesta".

