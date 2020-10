¡No por él! Karen Bejarano anuncia la nueva versión de icónica canción junto a Ximena Abarca

La canción "No por él", interpretada por Karen Bejarano y Ximena Abarca tendrá una nueva versión este año 2020. Así lo dio a conocer la pelirroja a través de una historia de Instagram, en la que anunció el regreso del popular hit.

"No por él" fue lanzada en el extinto programa juvenil Mekano. Su letra habla acerca de dos amigas involucradas en un fuerte dilema debido a su vínculo con el mismo hombre. La situación las hace cuestionar su amistad, pero finalmente priorizan su estrecho lazo antes que el romance.

Karen Bejarano y Ximena Abarca - Instagram

La canción se convirtió en una de las más populares del espacio juvenil y trascendió a través de los años, siendo una de las favoritas en los karaokes hasta el día de hoy. Ahora Karen Bejarano confirmó su versión 2020, generando un gran interés entre sus fanáticos, quienes reaccionaron inmediatamente tras conocer la noticia.

¿Vuelve con Ximena Abarca?

Contrario a lo que se podría imaginar, Ximena Abarca no participará en la nueva versión de "No por él". Así lo detalló Karen Bejarano en una nueva historia, señalando que su compañera no participará en la producción.

"No es con la Xime", puso junto a un misterioso emoji. De esta manera, dejó entrever que podría haber una nueva intérprete, aunque no entregó más detalles del asunto.

Karen Bejarano sobre su canción con Ximena Abarca - Instagram

