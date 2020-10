Julio César Rodríguez tras recordar a su fallecido hijo: "Sentía que cada cosa que decía, me había pasado"

La mañana del miércoles se vivió un emotivo momento en Contigo en la Mañana, cuando Julio César Rodríguez rompió en llanto tras escuchar la historia de una mujer que buscaba que sus arrendatarios le devolvieran su casa. La propiedad era muy importante económicamente, pues la ayudaba a costear los gastos de su hijo con una grave enfermedad.

Tras conocer la historia, el periodista reflexionó en torno al tema criticando el sistema de nuestro país. "El país de mierda que tenemos, han pasado 30 años. Yo viví lo mismo que tú y todo sigue igual", dijo en el programa, comprometiéndose a ayudarla.

"Vi mi historia reflejada ahí"

"Fue emocionante, pues vi mi historia reflejada ahí. Sentí tristeza y frustración al ver que se sufre lo mismo. Esa señora, más encima, estaba pasando a ser estafada por un arrendatario que no le pagaba, y ella contaba con esa plata para cumplir con los gastos de su hijo, que son múltiples", explicó Julio César Rodríguez a La Cuarta.

El caso lo conmovió al punto de las lágrimas, pues hace algunos años vivió lo mismo cuando perdió a su hijo de 13 años producto de una rara enfermedad. "Sentía que cada cosa que ella decía, me había pasado. A veces uno lo ve desde lejos, desde un programa de televisión, pero yo lo sentía demasiado cercano", comentó.

Julio César Rodríguez en Contigo en la Mañana - CHV

Esta situación lo impulsó a ayudar a la mujer pagándole un mes de arriendo a los ocupantes de su casa, para que esta pueda regresar a su hogar. "Si no cuenta con un auto con lo que tiene el niño, debe estar cerca de un hospital, por lo que van a ir sufriendo sus huesitos y la musculatura que va perdiendo. No tiene ni un botón gástrico, como debería ser", dijo.

"Decidí arrendarle algo al señor, para que se vaya de aquí al viernes, y así ella llega el lunes. A mí no me gusta decir en qué ayudo ni lo que hago, y lo hice por la cara de desesperación y pena de Lorena. Tampoco quería que al señor lo lincharan, si mal que mal, él tenía sus problemas", agregó.

Apoyo al aire

Consultado por si recibió mensajes mientras se encontraba haciendo el programa, Julio César respondió que sí. "Claro, la Francisca (García-Huidobro) fue la primera que me escribió. Y me puso 'sigue firme, yo sé que es por Pablito, que es igual a él, pero mantén la fuerza'. Y mis otros amigos me escribían, porque todos se acordaron", contó.

Ver más

Daniella Campos es ingresada en la UTI por fuertes dolores tras cirugía

Daniel Fuenzalida sobre el contagio de su madre: "Me preguntó si se iba a morir"

"Esa noche un pedazo mío murió": Cecilia Bolocco revive el dolor tras enterarse de la enfermedad de Máximo