Conoce la historia de Pablito, el hijo fallecido de Julio César Rodríguez

Han pasado varios años desde que falleció Pablo Rodríguez Flores, "Pablito", hijo de Julio César Rodríguez. El periodista lo recordó desconsoladamente este miércoles tras exponerse el caso de Lorena, una madre que no logra recuperar su casa arrendada y quien tiene un hijo gravamente enfermo.

Durante la transmisión del matinal "Contigo en la mañana", el presentador se mostró afectado por la historia. 'JC' lloró por rememorar la muerte de su hijo a causa de una parálisis cerebral. "Pablito" nació con la enfermedad de Dandy-Walker y partió en mayo de 2007.

La reacción de Julio César Rodríguez

"Yo tuve un hijo igual al tuyo", expresó el animador, mientras pedía disculpas por la emoción. "Y murió a los 13 años", le dijo a Lorena. Ante el impacto de lo que estaba ocurriendo con la madre, Julio César Rodríguez se dirigió al acusado, y de su propio bolsillo le ofreció pagar un departamento para que se vaya y le entregue la casa a su dueña.

El conductor del matinal que transmite Chilevisión dio a entender por qué se metió de lleno en el caso. "País de mierda en el que vivimos, han pasado 20 años y todo sigue igual. Yo te entiendo tanto, Lorena", expresó entrecortado por las lágrimas.

Julio se tomó el tiempo para detallar que "era un simple estudiante" cuando debían costear los medicamentos de "Pablito". "Luchamos tanto por conseguir esos medicamentos, a veces nos sobraban y los donábamos. Perdónenme, per esto me llega demasiado", dijo el comunicador de 51 años.

El rostro de Chilevisión, no ocultó su impotencia ante una dura realidad que atraviesa Chile en casos como el de Lorena. "Ella debería tener atención especial del Estado, tener ayuda, no vivir esto", prosiguió. "Este horror debe terminar, Chile tiene que cambiar. Sé que tengo muchos privilegios, pero sé que esta cosas no pueden seguir".

La historia de "Pablito"

En 2017, a 10 años de fallecer el menor, Julio César Rodríguez concedió una entrevista a Diana Massis, en el programa 'El Cubo'. La periodista introdujo el tema y explicó que el hijo del animador nació con una enfermedad neurológica.

"Después que me casé (con Susana Flores), cuando estaba estudiando, tuvimos a Pablito. Nació con una malformación congénita, era un niño especial", contó el reconocido presentador.

Rodríguez afirmó que recibir el diagnóstico "fue brutal, terrible, 'heavy". "Yo pensé que era autista, cuando era bien chiquitito. Su mamá tenía la esperanza de que no fuera algo tan severo. Sentía que se conectaba súper poco y Susana, que era muy valiente me decía que le hicierámos todos los exámenes, porque no quería tomar mamadera", relató.

La imagen que el animador publicó en sus redes sociales, sosteniendo a "Pablito" en los brazos - Instagram @jcrodriguezoriginal

¿Pero qué es el Dandy-Walker?

En sus propias palabras, Julio César Rodríguez afirmó "Es una enfermedad cerebral, sus hemisferios funcionaban separados y no conectaba al cuerpo calloso". "En el fondo era un niño que tenía un diagnóstico de vida súper cortito, expectativas de vida súper cortitas", añadió.

El portal 'El Siever' señala que clínicamente, la malformación Dandy-Walker se caracteriza principalmente por la presencia de hidrocefalia, alteraciones en el desarrollo del vermix cerebeloso y dilatación quística del cuarto ventrículo.

El panelista detalló que la enfermedad le producía muchos problemas para conectarse, para hablar. "No tenía expectativas intelectuales, ni para caminar, incluso se movía súper poco", detalló.

Aunado a los problemas psicomotores, "Pablito" padecía epilepsia y la pareja debía buscar los remedios en Argentina. "Aprendimos tantas cosas, porque el medicamento tenía que refrigerarse. Cuando estaba a semanas de vencerse lo donábamos a otras familias con hijos como él".

Julio César Rodríguez destaca la participación de Susana Flores en la corta vida del niño. "Pablito no tenía nada de vida y ella lo hizo vivir con cariño, con atención. Hasta en el momento de soltarlo fue genertosa. Y ahí falleció, a los trece años. Ningún médico creía lo que había pasado con él", recordó el presetador televisivo.

Julio y Monserrat Álvarez en "Contigo en la mañana" - Instagram @jcrodriguezoriginal

