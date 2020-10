Julián Elfenbein se refiere al intento de "arreglín" de Soa Ledy en "Pasapalabra"

En entrevista con La Tercera, Julián Elfenbein se refirió al regreso de Pasapabra a la pantalla, el cual volverá a grabarse a partir del lunes en su formato original, con participantes anónimos ayudados por famosos compitiendo por un premio de dinero.

En ese contexto el animador fue consultado por una polémica que surgió días atrás, cuando se filtró la información de que una de las participantes más icónicas del programa de conocimientos, conocida como "Soa Ledy", habría intentado ponerse de acuerdo con varios participantes con los que le tocó competir, para repartirse el monto ganador.

Al respecto, Elfenbein confirmó que hubo rumores de pasillo en su momento, sin embargo, los arreglos entre participantes no llegaron a puerto.

"Lo vi muy a la distancia porque la verdad fue una polémica entre ex participantes del programa. En algún minuto se comentó en la interna, en los pasillos, que no sé si Ledy o alguien más había llamado a otros participantes. Eso no está permitido en el programa, ponerse de acuerdo. Eso finalmente no ocurrió, por lo que entiendo, pero la verdad estoy un poco ajeno a esas polémicas de los participantes", explicó.

El comunicador reconoció que este tipo de polémicas son parte del éxito que rodea el espacio de concursos. "Bueno, es parte de Pasapalabra, ha sido un programa que ha marcado, otros canales han seguido ese ejemplo después. Pasapalbra ha generado personajes, polémicos y no polémicos, y ellos también han aprovechado esa vitrina para hacer sus propias hasta campañas políticas he escuchado por ahí", aseguró.

Sobre eso mismo, se le consultó por su opinión luego de que una imitación del programa apareciera en la franja del Rechazo.

"Desde que Pasapalabra partió hay escuelas que han tomado el concepto Pasapalabra, algunos juegos del programa han sido examen de varios colegios, ha generado ruido a través de personajes populares desde el mundo político hasta el mundo intelectual. Es un programa que ha generado un montón de cosas y eso se agradece porque tiene que ver con el cariño de la gente", señaló el animador.

Renovación de contrato

En relación a los rumores que corrieron semanas atrás acerca de posibles ofertas para irse a otros canales, el animador dejó ver sus intenciones de renovar contrato con Chilevisión, aunque es algo que no está en sus manos.

"Yo estoy feliz en el canal, tengo contrato no recuerdo si hasta fin de enero o fin de febrero, y estamos conversando para poder renovarlo. Obviamente está esto de si se vende o no se vende (el canal), es algo que desconozco, sé lo mismo que saben todos, así que hay que esperar todo eso y ver el futuro. Pero tengo muchas ganas y el canal también de que podamos seguir trabajando juntos, pero hay que analizarlo en estos meses que quedan", aseguró.

Igualmente, no quiso comentar sobre si había recibido ofertas. "No soy de analizar públicamente cuando te llaman o no te llaman de otros canales, siempre suena como a medida media de presión, esos son temas privados. Pero matinal hice muchos años, hice 5 o 6 años en CHV, 6 años el matinal Buenos días a todos, en momentos también súper especiales. Hoy día estoy súper volcado a lo que estoy haciendo y poder compatibilizarlo con mi vida, con mi rol de padre", finalizó.

