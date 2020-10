Daniela Aránguiz y Sergio Rojas protagonizan tenso enfrentamiento en redes sociales

Una verdadera polémica fue la que se originó entre Daniela Aránguiz y Sergio Rojas, luego que este se refiriera a las declaraciones de la ex bailarina en el programa Sigamos de Largo. Según la esposa de Jorge Valdivia, este insinuó que "podía poner una automotora por tantos perdonazos que había hecho" durante su relación con el futbolista.

Así lo dio a conocer a través de sus historias de Instagram, en donde compartió una serie de videos en torno al tema. "No me gusta aclarar mucho estas cosas, pero siento que es necesario. Ayer tuve la mala suerte de estar haciendo zapping en la noche y vi a Sergio Rojas hablando muy mal de mí, tratándome de interesada, de que yo podía poner una automotora por tantos perdonazos que había hecho; que ya estaba asegurada y un montón de cosas que me denigran como mujer", dijo en un comienzo.

En este sentido, remarcó "que nosotras las mujeres hemos cambiado nuestro pensamiento y nuestra cabeza. Uno no tiene que dejar que nadie hable mal de ti. Tratándome de poco menos que yo no soy capaz de tener mis propios logros… Yo tengo una tienda de ropa, soy una mujer profesional, y sobre todo soy una dueña de casa. Que todas las que somos dueñas de casa sabemos perfectamente la pega que es trabajar. Yo no tengo ayuda en mi casa. Mírenme las manos, es cosa de saberlo. Cuido a mis hijos".

Posteriormente, aclaró que se comunicó con Sergio Rojas tras escuchar sus comentarios en la televisión. "Todo el mundo sabe que yo no tengo pelos en la lengua y ayer le hablé a este señor, le mandé un mensaje para aclarar. Y sí, enojada le dije varias cosas. Voy a publicar toda la conversación", dijo.

"Lo que más me tiene sorprendida de este señor, que no sé si llamarlo periodista, si se le olvidó leer el código de periodistas antes de titularse o se le olvidó de tantas güevás que habla", agregó con evidente molestia. "Las mujeres nos aburrimos de quedarnos calladas. Se acabó. Nunca más chiquillas nos quedemos calladas por nada ni por nadie", cerró.

La arremetida de Sergio Rojas

Luego que Daniela Aránguiz publicara sus descargos, Sergio Rojas compartió un pantallazo de la conversación que ambos tuvieron por Instagram. "Solo diré que frente a la señora Aranguiz que dice: 'a mi en un programa me pagan lo que a ti en 5 años…'. La pregunta es, ¿quién denigra a quien? Al menos yo me he ganado todo a pulso y me siento extremadamente orgulloso. Si tengo un jeans me lo compre con trabajo, si tengo zapatillas me las gane con esfuerzo… Si contamos la historia contémosla entera", dijo, indicando que esto era solo una parte e invitando a sus seguidores a sacar sus propias conclusiones. "¡Y después ponen apruebo los patudos!", cerró.

Sin embargo, Daniela Aránguiz se defendió dando a entender que el periodista la sacó de contexto. "Es verdad que yo le dije que ganaba mejor que él, porque él no tiene derecho a asumir que porque soy mujer, gano menos que él o que necesito de alguien para poder comprarme mis propias cosas", señaló.

Las pruebas de Daniela Aránguiz

Pese a los videos aclaratorios, Daniela Aránguiz continuó desmintiendo lo señalado por Rojas, aunque esta vez, publicó nuevos pantallazos de la conversación que mantuvieron por Instagram. En las imágenes, se puede ver que el periodista señaló que lo que dijo fue solo su opinión, y explicó que tocó el tema en el programa porque ella se refirió a su relación en el espacio de Canal 13.

"Si consideras que decir que has perdonado a Jorge por los regalos y que hoy tienes para tener una automotora te hace sentir humillada, no tengo problema en decir que me aclaraste que no es así", dijo. En este sentido, indicó que había una cuota de humor negro en sus palabras.

