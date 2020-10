Dra. Cordero confirma que quiere ser constituyente: "Me gustaría concretar cosas, yo no voy a ir a conversar"

Tras el amplio triunfo del Apruebo y Convención Constituyente en el Plebiscito del pasado 25 de octubre, la doctora María Luisa Cordero confirmó que postulará para candidata para ser constituyente.

La polémica opinóloga y panelista de Mentiras Verdaderas de La Red indicó en el programa que le interesaría estar en la redacción de una nueva Constitución para Chile.

Sobre los temas en los que pondría foco, indicó que la tercera edad sería su prioridad.

"A mí me interesa el abandono en la vejez, la situación de abandono que viven muchas personas ancianos y ancianas que viven en casas solitarias".

"A mí me gustaría concretar cosas, yo no voy a ir a conversar, me gustaría ir a aportar para hacer mejor las cosas y para aterrizarlas", agregó.

La psiquiatra enfatizó en la importancia de concretar cambios. "Yo soy practica, si quedo allí no voy a ir a hablar, a seguir diciendo mantras como 'sentido de urgencia', todas esas frases patéticas que son show no mas. Iría a que se consigan cosas".

Consultada sobre qué acción concreta propondría para mejorar la calidad de vida de la tercera edad en Chile, respondió que la "atención domiciliaria como vi en Londres".

"No es que van todos los días a ver a los ancianos, pero te hacen un examen físico, te hacen una ficha en un consultorio y a continuación de allí te van a ver a tu casa", explicó.

Para la especialista, la asistencia al adulto mayor debe ser permanente. "No te va a ver un médico, te va a ver un auxiliar paramédico, una persona entrenada en el buen trato con otros seres humanos y que sabe qué remedios toma, y te lo van a dejar a tu casa cada 60 días".

La experta hizo hincapié en la importancia de atender a los ancianos en sus propias casas. "No deben ponerse las personas a la cola ni que le exijan llegar a las 6 de la mañana al consultorio para sacar su número para qué, para que te entreguen una bolsa de remedios", finalizó.

