Daniella Campos es ingresada en la UTI por fuertes dolores tras cirugía

Daniella Campos ha vivido días muy complejos para su salud. La periodista, que fue operada de dos tumores, debió ser internada nuevamente en la Unidad de Tratamientos Intensivos de la Clínica Alemana, por los fuertes dolores que ha sentido post cirugía.

Aunque el procedimiento fue hace dos semanas y resultó exitoso, Campos aseguró que le "dan crisis de dolor". Producto de ello, y según informó Las Últimas Noticias, la periodista fue ingresada nuevamente este miércoles pasadas las 13:00 horas.

"Me dan crisis de dolor (…) todo se ha vuelto muy doloroso. De pronto estoy bien y me viene de repente un dolor horrible que no se va y que es el nervio trigémino (ubicado en el cráneo)", explicó al citado medio.

Cabe recordar que la exmodelo estaba siendo afectada por dos mucoceles que, en general, son benignos, pero que podrían llegar a alterar la anatomía de la zona en caso de crecer más de la cuenta, de ahí, la importancia de extirparlos.

Daniella había sido operada en la misma zona en el año 2011, producto de la enfermedad Graves, lo que habría complicado su situación.

Evelyn Benavides, neuróloga de la clínica Vespucio y Dávila explicó a Lun que lo que le pasó a Daniella se denomina "neuralgia del trigémino", que es un dolor crónico que afecta a la cara.

"El nervio trigémino se encarga de transportar la sensación que percibe el rostro al cerebro. Es más común en las mujeres mayores de cincuenta años. El síntoma es un dolor facial que varía de moderado a intenso y suele producirse al masticar, hablar o cepillarse los dientes", explica el sitio de Mayo Clinic.

"En ningún momento he tenido susto de morir"

Antes de operarse, Campos dio una entrevista a La Cuarta, donde relató sus miedos antes de someterse a la cirugía. "Lo que tengo se llama mucocele central y lateral. Ambos están metidos en la frente, pero han bajado. Uno de esos está bien grande, que es el que más me preocupa. Lo bueno es que los doctores hicieron todo para que sea por la nariz", contó.

"En ningún momento he tenido susto de morir, porque conozco a los doctores hace casi nueve años, a pesar de ser una zona que siempre preocupa. Pero uno cuando es mamá tiene en todo momento a su hija (Maite) en mente, entonces a mantenerme tranquila y volver lo más pronto posible a la casa", dijo sobre sus pensamientos previo a la operación.

Consultada sobre cómo se ha sentido, Daniella Campos indicó que "obvio que uno tiene susto, rabia y pena, pero esto es una obstrucción provocada por mi enfermedad, porque lo que hace es generar grasa. Ahora descendió y tapó conductos naturales".

"Dentro de todo lo malo, es lo mejor que se me haya metido en los ojos, porque si hubiese sido en el cerebro, sería peor", aseguró.

