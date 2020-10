Daniela Nicolás y el Miss Chile: "Si salir en traje de baño significa salir a hablar de un tema que me parece importante, feliz voy"

El sueño de muchas modelos es participar y ganar un concurso de belleza, y qué mejor que el más represenativo de su país. La actriz Daniela Nicolás que ya tiene 28 años se postuló al Miss Chile 2020 y representará orgullosamente a Copiapó, su ciudad natal.

Existen distintos motivos por los que la artista desea integrarse al certamen. Para explicarlo, conversó con la periodista Angélica Castro, quien emite a través de Instagram el espacio 'Velvet al Desayuno'. Desde la red social, habló sobre su personalidad y cómo considera que ha cambiado la esencia del Miss Universo.

Daniela Nicolás llevará su "rebeldía" al Miss Chile

Conocida por participar en teleseries como "Mamá Mechona" y "Chipe Libre", la artista explicó por qué ahora decidió sumarse al mundo de la belleza. "Al principio, desde muy chica miraba los concursos como una simple espectadora, más que sentir un 'quiero paerticipar' por el mismo tema que tú, porque soy súper rebelde y nadie me tiene que decir qué significa belleza", expresó Daniela Nicolás durante la entrevista

"Si tú me encuentras linda o fea, no me importa. Yo me encuentro linda y listo", afirmó la presentadora. Actualmente posee 317 mil seguidores en su cuenta de Instagram y desde su biografía expresa: "TODOS SON BIENVENIDOS".

La artista representará a Copiapó en el concurso que aún sigue sin fecha - Instagram @danielanicolas

La artista también ha analizado las últimas ediciones del Miss Universo. Daniela Nicolás asegura que los estereotipos han cambiado y aquello de la mujer alta y de medidas específicas "fue en la era Trump". "Desde 2015 el concurso lo tomó IMG, que es una agencia importante y ya no buscan al estereotipo perfecto", dijo.

"La estatura ya no importa, por ejemplo, yo no soy una persona alta. Tampoco importa el peso ni el pelo", indicó la modelo. Señaló también que "los pelos apoteósicos y largos" no se consideran como un requisito que otorgue puntos para lucir la corona mundial.

El Miss Universo es una plataforma comunicacional

Así considera Daniela Nicolás que se ha convertido el certamen de belleza más represenativo. "La Miss Universo actual es una mujer de raza negra, baja y de pelo rapado, pero es una mina que tiene un mensaje tan potente. Comunicacionalmente hablando es espectacular", afirmó la actriz.

También se refirió a Demi Leight, ganadora del concurso en 2017. "Medía 1.63, guapa, bonita, pero no tenía ese cuerpo perfecto, súper marcado". Sin embargo, la famosa considera que "comunicacionalmente", la sudafricana "se comía el mundo".

La modelo considera que para ganar, el requisito es saber comunicarse - Instagram @danielanicolas

Daniela no dejó pasar a la filipina Catriona Gray (2018), que "era una niña cero flaca" (…) "Para lo que tú te imaginas como estereotipo Miss Universo tú dices ‘esta niña no clasifica’. No obstante, Daniela Nicolás certifica que ganó la edición porque su destreza para hablar. "Tenía algo que transmitir".

Para la candidata al Miss Chile, el concurso universal se convirtió en "una plataforma comunicacional de causas sociales". Esto abre las posibilidades a que las mujeres no dependan en gran manera de su físico, sino del intelecto y habilidad para expresarse. "Eso es lo que a mí me gusta, porque ahora es un lugar para hablar de temas relevantes y darlos a conocer a la sociedad".

Daniela Nicolás analiza que salir en traje de baño pasó a un segundo plano y lo importante es comunicar. "Me da lo mismo. Si salir en traje de baño significa salir a hablar de un tema que a mí me parece súper importante, feliz voy a ir. Lo voy a pasar increíble, porque la experiencia es entretenida".

El Miss Universo Chile 2020 aún no tiene fecha definida, debido a la pandemia del Coronavirus. Lo único confirmado es que se realizará por primera vez en la Regió de Magallanes y 18 candidatas se batirán por la corona nacional que da un cupo al Miss Universo.

Aunque para ella las medidas perfectas no son relevantes, está cerca de tenerlas - Instagram @danielanicolas

