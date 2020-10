La permisiva confianza de Daniel Fuenzalida con su hija: "Si quiere tomar, que tome"

La relación entre un padre y su hija cobra mayor fuerza familiar cuando existe la seguridad para compartir. Sin embargo, parece que el presentador Daniel Fuenzalida no tiene claro hasta dónde puede llegar la confianza con Ignacia, su primogénita.

No se niega que el vínculo entre ambos es maravilloso. Pero tal "conexión" deja dudas sobre qué tan efectiva es la educación que Ignacia está recibiendo de parte de su padre. Desde el programa "Sigamos de Largo", el animador conversó sobre el tema y soltó algunas frases que fácilmente sorprenden.

Así es la relación entre Daniel Fuenzalida y su hija

Es de amplio conocimiento el pasado que el "Huevo" tiene con la bebida y las drogas, detalles que también fueron abordados durante la entrevista transmitida por Canal 13. Sobre Ignacia afirmó: "Siempre salimos juntos de vacaciones. Nos damos una semana juntos".

Entre 2009 y 2013 condujo el espacio "En portada" - Instagram @exhuevo

En enero, la estudiante cumplió 18 años y el Daniel Fuenzalida la califica como uno de sus mayores tesoros en la vida. En la sección del programa "El muro de tu vida", el comunicador se vio sorprendido por un conjunto de imágenes que producción mostró de ambos en la playa.

Fran García-Huidobro, conductora del espacio le retrató el escenario: "Se fue de vacaciones a Cancún con su hija. Y dicen que hasta la llevaste a una disco y la hiciste chupar (tomar) para que conociera cómo era el alcohol". Ante el relato, la compañera de Huidobro, Maly Jorquiera preguntó: "¿Por qué la llevaste? ¿Para que fuera contigo la primera experiencia en discotecas?

El ex conductor de "En portada" explicó que se trató de un viaje por el cumpleaños de Ignacia. "Cumplió años en enero y en febrero fuimos a Cancún. Entonces, había cumplido los 18 años y le dije: 'Si estamos acá, vamos a una discoteque", detalló Daniel Fuenzalida.

El animador aclaró que ese tipo de temas, sobre tomar y fumar, "siempre lo he hablado claro con la Ignacia". "Si ella es joven, obviamente va a tomar, va a probar un pito, va a querer fumar a lo mejor marihuana". Pero lo más polémico de sus palabras fue señalar que sus adicciones no deben ser "un freno" para la joven.

"Ella no tiene por qué privarse de probar o experimentar o hacer sus cosas. Yo le dije: ‘Si querís tomar un copete, tómate un copete", dijo el artista.

Durante varios años batalló contra su adicción al alcohol y la marihuana - Instagram @exhuevo

Su adicción le alejó de Ignacia

Fran García-Huidobro no coincidió con el modo de persar de su invitado. "Qué loco lo que decís porque uno podría pensar todo lo contrario, que te pondrías paranoico, incluso, al respecto", expresó.

Ante la expresión de la periodista, Daniel Fuenzalida aclaró que "los pro y los contras los converso con ella". "Siempre le he dicho mi experiencia de vida. Le he dicho lo que me ha pasado a mí. Pero yo sé que la adicción es una enfermedad. Entonces, no por eso ella va a tener esa misma enfermedad", dijo el experimentado presentador.

Reiteró que pese a sus episodios del pasado "ella (Ignacia) tiene que experimentar. No porque yo no tome, no va a tomar. Claro, yo tengo un pensamiento con las drogas y ella sabe mi pensamiento. Pero no por eso le voy a prohibir. La puedo orientar, pero no prohibir".

Actualmente trabaja como locutor para Central Radio Activa - Instagram @exhuevo

Debido a las adicciones, "Huevo" Fuenzalida perdió hasta cinco años de poder compartir con su hija. "Estaba presente, pero no presente. Por eso la relación de ella con mi mamá es muy especial, porque yo la buscaba, per quien hacía las veces eran mis papás".

Finalmente contó un gesto "muy bonito" de Ignacia para con su abuela. "Ella me pidió en estas semanas críticas de mi mamá acompañarla a donde un tatuador y se tatuó la fecha de nacimiento de mi mamá". La progenitora de Daniel Fuenzalida está enferme de COVID-19. "La relación de ellas es muy 'heavy', muy importante", afirmó.

Daniel Fuenzalida sobre el contagio de su madre: "Me preguntó si se iba a morir" El locutor radial se refirió al estado de salud de su madre y los complicados momentos que ha enfrentado durante su hospitalización

