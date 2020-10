Dani Urrizola habla de su mala experiencia en Sabingo: "Estaba con una apendicitis y ese grabé 12 horas"

Invitada al programa de conversación de Jordi Castel en revista Velvet, El Aperitivo, Daniela Urrizola reveló un duro episodio que vivió siendo parte del programa Sabingo.

Aunque en su momento no le tomó el peso, con el tiempo se ha dado cuenta que algo estaba mal. "Nunca he hablado mucho del tema de por qué ya no estoy en Sabingo y en algún minuto dije ‘no, ¿para qué? Porque es más de lo mismo’", comenzó relatando.

Según consignó Glamorama, para la periodista, muchas personas declinan de denunciar lo que ocurre en sus trabajos en televisión, por miedo a ser despedidos. "Mucha gente se va enojada, le pasan cosas y no dicen nada porque son cuatro empleadores finalmente. Entonces todos tienen miedo y se van quedando callados. Todos esto se ha arrastrado por generaciones, ¿qué pasa con las generaciones más nuevas que vienen? No tienen idea y caen una y otra vez".

"Mi salida de Sabingo como ya de corazón fue mucho antes. Tuve un episodio bien fuerte en octubre del año pasado, no dije nada, eres la primera persona a la que le cuento", reveló a Jordi Castell.

Urrizola explicó que tuvo que trabajar en condiciones poco seguras para su salud, un día que se encontraba con fuertes dolores. "Yo estaba con una apendicitis y ese día me acuerdo que grabé 12 o 13 horas, porque partí grabando a las 8 de la mañana. Pedí ir a la clínica tres veces y tuve que terminar mi grabación".

"Después de un mes dimensioné el tema y ya, está bien, una apendicitis es algo común, te puede dar en cualquier parte, no puedes atribuirlo a nadie. Pero sí que te nieguen la posibilidad de ir a la clínica, que te diga un productor ‘estás con la ruler. Por eso no me gusta trabajar con minas porque están con la ruler’. Pero eso fue en octubre del año pasado y yo me demoré dos meses en darme cuenta de lo que realmente había ocurrido. Entonces ahí dije ‘no, esto no está bien’", agregó.

Daniela Urrizola junto a los animadores de "Sabingo". - Instagram

Sin embargo, continuó con su trabajo y cuando vino la pandemia, desde el canal, ella y parte del equipo fue desvinculado del programa. "Todo lo que ocurrió, se entiende, yo lo entiendo pero perfecto. Pero tampoco se estaban respetando los acuerdos que se habían tomado con respecto al año, con respecto a muchas cosas. A nosotros se nos prometió volver y que se nos iba a recontratar, y ahí decidí tomar otro camino que obviamente me deja a un costado del tema", aseguró.

A sus 37 años, lo que más le dolió fue que no se tomara en serio lo que le estaba pasando. "Pero todo eso lo vine a digerir dos meses después de decir ‘yo no estaba en el lugar correcto’ y acepté 500 cosas que yo jamás habría aceptado hacer, porque finalmente cuando estás en esta dinámica que es un poco agresiva, donde siempre estás en tela de juicio, siempre pendiendo de un hilo, siempre sacándote en cara que cualquiera puede venir a quitarte el piso".

Finalmente, la comunicadora cree que la experiencia vivida y el haber salido de Sabingo, fue para mejor. "Hoy día miro para atrás y digo ‘yo gano poh’, porque yo gané. Hasta los 45 años me iba a quedar en un lugar donde estaba muriendo, literalmente. Me dicen ‘estás con la ruler’ y me hacen grabar hasta las 10 de la noche. Me tapan en remedios y al otro día voy a la clínica y me dicen ‘¿por qué te tomaste todos estos remedios? Lo único que hiciste fue disfrazar el cuadro, te podrías haber muerto’", señaló.

Ver más