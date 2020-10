Por este mensaje algunos afirman que ya habría nacido el bebé de Luisa Fernanda W

View this post on Instagram

Hoy tenemos 39 semanas y la ansiedad de conocerte es cada segundo más fuerte. @pipebueno ha sido incondicional conmigo en esta etapa tan hermosa ♥️😍♥️😍♥️ no vemos la hora de conocer a nuestro hijo 😍♥️ vamos con toda!! Ya casisitooo 😍😍😍♥️😍♥️ (disculpen mi cara de cansancio, pero de verdad ya se siente el agotamiento 😂♥️)