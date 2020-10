Médico de Nano Calderón: "No tiene ninguna patología psiquiátrica que constituya un peligro para la sociedad"

El pasado lunes, Nano Calderón fue trasladado desde Santiago 1 hasta la Clínica Pocuro, luego que se revocara la prisión preventiva en el recinto penal tras acoger la solicitud de la defensa. El joven de 23 años deberá cumplir arresto domiciliario total en el recinto ubicado en Vitacura, constituyendo un nuevo giro en el caso Calderón Argandoña.

De acuerdo con LUN, el joven llegó al recinto acompañado por su pareja e ingresó luego de practicarse un test PCR. Su médico tratante, Rodrigo Paz, aseguró que empezará un proceso de psicoterapia y otros exámenes. El especialista tuvo contacto con Calderón hace cinco semanas, cuando fue contactado por la defensa para realizar un informe.

"En ese minuto existían razones para sospechar que Hernán Calderón Argandoña tenía problemas de salud mental de una gravedad más bien moderada. Específicamente lo que planteo es que había razones para sospechar la existencia de un trastorno de la personalidad", dijo sobre el documento que presentó en ese entonces.

Se trata de "una serie de condiciones sicológicas que hacen que la persona, por distintas razones, tenga dificultades para lidiar con el estrés y organizar su vida de manera adaptable a la vida en comunidad". Según explicó al citado medio, las conclusiones principales de su informe fueron ratificadas por el Servicio Médico Legal (SML).

¿Qué es lo que plantea?

Traslado de Nano Calderón - Agencia Uno

El especialista planteó que Nano Calderón "no tiene ninguna patología siquiátrica que constituya un peligro para la sociedad. Lo que yo creo que él tiene graves problemas emocionales, graves problemas sicológicos que requieren de mucha ayuda sicoterapéutica y ojalá un equipo de sicoterapeutas que trabajen con la familia porque este es un caso de violencia intrafamiliar. Y cuando hay violencia intrafamiliar, hay que reparar los vínculos".

Además señaló que "no hay signos ni síntomas que sugieran o indiquen que Hernán Calderón Argandoña padece de una patología psiquiátrica mayor". Sin embargo, precisó que "sí hay muchos indicadores de trastorno de la personalidad". "No hay elementos que me permitan decir hoy día que Hernán Calderón es un sicópata, un delincuente, un tipo frío, desalmado, que no siente afecto ni amor por nadie, que no tiene vergüenza. No hay nada en esa línea", agregó.

