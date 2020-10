Julio César Rodríguez rompe en llanto al recordar a su hijo fallecido a los 13 años

Este miércoles en el matinal de Chilevisión Contigo en la Mañana, se vivió un emotivo momento protagonizado por Julio César Rodríguez, quien recordó una difícil etapa en su vida: la muerte de su hijo Pablo a los 13 años. Un caso de deuda de arriendo de una madre cuyo hijo tenía la misma enfermedad del hijo del animador, terminó por quebrarlo.

"Perdón que me emocione. Yo tuve un hijo igual al tuyo", comenzó diciendo entre lágrimas Rodríguez.

El comunicador que se comprometió a ayudar a la mujer para que pueda volver a su casa explicó que "Alejandro (el hijo de la mujer) es igualito a mi hijo Pablito, que murió a los 13 años. No lo hago por ser generoso ni bueno, es porque forma parte de nuestras historias que no contamos a la gente".

"Me acaba de escribir la Francisca (García-Huidobro) y me dice 'es igual a Pablito'. Yo sé por todo lo que has pasado", agregó.

"La entiendo tanto a ella, me da tanta rabia que pasen los años y todo siga igual", indicó Rodríguez, en relación a los insumos que el joven de 18 años, hijo de Lorena, necesita para vivir.

El animador, que conocía perfecto los requerimientos que necesitaba su madre para tratar la enfermedad de su hijo, revivió su propia experiencia con el complejo padecimiento de Coffin-Siris.

"Ella debería tener un botón gástrico para su hijo, tiene que tener la alimentación especial, su leche", precisó el conductor, que contó que gracias a unos amigos que viajaban a Argentina, pudo tener los medicamentos que necesitaba su hijo.

"El país de mierda que tenemos, han pasado 30 años, yo viví lo mismo que tú y todo sigue igual. Perdóname por esta emoción. Pablito me enseñó una cosa: Yo antes nunca lloraba ni mostraba mis sentimientos y la crítica de televisión me hacía mierda. Decían que era pesado, que era prepotente. Y con mi hijo aprendí a mostrar todos mis sentimientos", reveló el animador.

"Estos remedios que venían de Argentina vencían, y si no convulsionada no lo ocupábamos, entonces íbamos al Hospital Roberto Del Río a dárselos a otras mamás", confesó Julio César.

La historia, poco conocida del animador, ocurrió durante su época universitaria, cuando no tenía los recursos que hoy posee.

"Íbamos con Pablito en la micro a la Teletón, a los hospitales, yo en este tiempo era estudiante de periodismo y no tenía auto", explicó el animador.

Julio César terminó su relato haciendo un llamado: "entonces abro esta historia de dolor porque Chile tiene que cambiar".

