¡De modelo a zombie! Josefina Montané irreconocible tras radical transformación para Halloween

A solo días de Halloween, son varios los que han probado alternativas para lucir la noche del 31 de octubre. Los famosos no se quedan atrás, y Josefina Montané sorprendió con una radical transformación para convertirse en zombie.

Luego de conversar con la drag queen Morganne LaMorte, la actriz y modelo fue invitada a participar de una producción junto al equipo de Mua Contenidos.

"Entrevisté a Morganne y me contó que en Halloween siempre realiza un personaje o algo increíble. Bueno, siempre lo hace. Y ahí me dijo que quería producirme, y yo acepté. Nos juntamos y yo me entregué a sus manos y su arte, porque es tremendamente talentosa", contó a La Cuarta.

Josefina Montané mostró los resultados a través de redes sociales, con un video de todo el proceso. "Si Heidi Klum puede, ¡nosotras también podemos! ¡Porque conmigo no mamita!", puso junto al registro, adelantando más sorpresas.

De modelo a zombie

Consultada por la parte más complicada de la transformación, Josefina Montané señaló que "en el maquillaje, nada, porque estoy muy acostumbrada. Lo más difícil fue cuando salimos a la calle, a mí me dio calor las prótesis, empecé a transpirar, jajajá".

También se refirió a una posible versión de las fiestas de disfraces de Heidi Klum en Chile. "Ahora que sigo a varios maquilladores me doy cuenta que están todo el mes haciendo distintos maquillajes, a diario. Es una fecha donde pueden mostrar su trabajo. Viéndolo desde ese lado, me parece interesante la opción de una fiesta de Halloween", dijo.

En este contexto, se mostró abierta a jugar con distintas opciones. "No tengo límites para transformarme, soy una persona a la que le encanta jugar y hacer distintos personajes", señaló.

La inspiración

Sobre los elementos y personajes que fueron utilizados para la caracterización de Josefina Montané, Morganne LaMorte explicó que "siempre hay un poco de inspiración, pero la idea era hacer algo más propio. Tomamos algunas referencias de películas de exorcismo, como The Taking of Deborah Logan, y también un poquito de Resident Evil, The Walking Dead".

"Lo importante era ocultar toda la belleza de la Pin, que es hermosa, entonces transformarla de una modelo a un zombie, era lo principal. Lo bueno es que ella estaba completamente entregada, me dijo 'hagamos lo que tú quieras, lo que sea necesario"", agregó, indicando que el proceso se extendió por seis horas.

