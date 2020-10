Daniel Fuenzalida sobre el contagio de su madre: "Me preguntó si se iba a morir"

En un nuevo capítulo de Sigamos de Largo, Daniel Fuenzalida habló sobre el difícil momento que enfrenta su madre, quien lleva más de un mes internada tras contagiarse de Covid-19. El locutor radial y conductor de Me Late aclaró que esta sigue en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) conectada a ventilación mecánica.

"Ha ido avanzando, pero el tema del Covid es lento. Después que estuvimos juntos, que estaba intubada, la extubaron, no se la pudo sola, su pulmón no pudo reaccionar sola entonces le tuvieron que hacer una traqueotomía para de, alguna manera, lo que van haciendo los doctores es conectándola y desconectándola", explicó.

Consultado por cómo se contagió, Daniel Fuenzalida contó que ocurrió tras el levantamiento de las primeras cuarentenas. "Ellos también se sintieron un poquito más relajados. Y un día martes vinieron a un centro médico en Santiago y se devolvieron a Curacaví. Les pregunté cómo les había ido y mi mamá me dijo que se sentía mal, que tenía fiebre", señaló, indicando que su madre sufre de unas fiebres "extrañas".

Sin embargo, los malestares continuaron y días más tarde recibió un llamado de su padre, quien le comentó que su madre estaba muy mal. "Llegó saturando 80 con 39,3 de fiebre", dijo el locutor radial.

"Me preguntó si se iba a morir"

Daniel Fuenzalida en Sigamos de Largo - Canal 13

El tratamiento para el Covid-19, depende de la condición en la que se encuentren los pacientes. La madre de Daniel Fuenzalida se encontraba grave, por lo que tuvo que ser intubada. No obstante, el procedimiento tuvieron que informárselo sus hijos, quienes ingresaron al piso de la clínica y realizar una especie de despedida.

"Lo primero que ella me dijo, es que me preguntó si se iba a morir. Le dije que todo iba a estar bien, que íbamos a estar tirando toda la fuerza, y lo otro que me dijo fue que no tenía una estampilla de San Expedito. Yo le dije que le iba a mandar una y que estuviera tranquila", contó emocionado.

"Mi mamá siempre me ha visto como un galo… Desde el humor. Eso, entre el humor y traspasar tranquilidad. Y uno cuando sale de ahí, sale destrozado. De ahí viene un bloqueo, un bloqueo… No sé. Yo no sé si es como una especie de mini depresión. Uno quiere arrancar, pero a la vez estar. Es un proceso difícil, porque el Covid no te permite el contacto con tus familiares. Estás solo, solo", agregó.

Ver más

Luli enfrenta complejo momento familiar: sus padres se contagiaron de Covid-19

Viñuela celebra la recuperación de su suegro por Covid-19: "Por fin lo tenemos de vuelta"

Chris Carpentier dio positivo a covid-19 y se encuentra sin poder salir de Colombia