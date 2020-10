Coté López muestra su celulitis en redes sociales y saca aplausos entre sus seguidores

Coté López se ha ganado el cariño de sus seguidores gracias a su curioso sentido del humor y naturalidad en redes sociales. La influencer, empresaria y escritora, no tiene tapujos en mostrar su parte de su vida y los chascarros que le ocurren en el día a día.

Ahora, la psicóloga de profesión compartió una serie de registros vestida de color naranjo, ya que se pintó las uñas de este tono y decidió combinarlas con diferentes outfits.

En ese contexto fue que publicó una foto sentada en una banca en la terraza de su casa, usando un peto naranjo y un jeans de mezclilla el cual acompañó con el siguiente mensaje: "Me puse unas calzas de piel de naranja para combinar con las uñas también… ¿qué tal?", escribió refiriéndose a la poca celulitis que se puede ver por el costado de su pierna.



Tomándoselo con humor, en el mismo post envió un texto directo a su padre: "Papá @1000aventuras tú no eres apto aquí para opinar en esta foto!! Jajajaja me webeo solita ok? 😅😂!!!", agregó.



Sus seguidores agradecieron la publicación de la empresaria y la felicitaron por normalizar la piel de naranja en las mujeres.

Coté López muestra su piel de naranja. - Instagram.

"Que bueno que visibilices algo tan normal como la piel de naranja 🧡 que todas tenemos y que a nadie debería darle vergüenza 😊", "Linda, regia, simpática. humilde, inteligente que más me caes super bien me rio mucho con tus historias y vivencias cariños 😍", "eres tan graciosa, y nada vieras mis calzas !!! 😂tú estás maravillosa!!!👌", fueron algunos de los comentarios que recibió.



Coté López muestra su short naranjo. - Instagram.

Pero no es la primera vez que la madre de cuatro hijos se muestra segura de sí misma en redes sociales.

Aunque la mayoría de las veces, la esposa de Luis Jiménez recibe comentarios positivos sobre su apariencia, han habido oportunidades en las que ha tenido que defenderse de los ataques de algunos de sus seguidores. Esto le ocurrió a Coté López tiempo atrás, quien fue criticada por usar llamativo maquillaje.

En una fotografía la modelo coloreó sus párpados con una sombra de ojos amarilla, la que complementó con un delineado tipo cat eye de tono negro. "Mood", fue el breve mensaje con que acompañó el registro. Inmediatamente, comenzaron a aparecer me gusta y mensajes, pero hubo uno en particular que llamó su atención.

Se trata de la opinión vertida por una usuaria, a la que no le gustó su maquillaje. Así, al menos lo hizo saber en una breve línea. "Lo siento pero fea la sombra de ojos", puso, provocando la réplica inmediata de Coté López. "Pucha no encuentro donde pedí su opinión", señaló la modelo, sacando risas y recibiendo un gran apoyo en la plataforma.

"Por fin le respondes a la gente tan mala onda!!!", "jajajja excelente la respuesta", y "notable respuesta!!! Que atroz esta gente!!! Vivan su vida y dejen de criticar tanto!!! Y si nadie pidió su opinión GUÁRDESELA!!!!", fueron algunos mensajes de sus seguidores.

Ver más

¡De modelo a zombie! Josefina Montané irreconocible tras radical transformación para Halloween

El descargo de Cristián Sánchez tras renuncia de director del “Buenos Días a Todos”