“Él habría seguido”: Actriz Anita Reeves cuenta la razón que alejó a Felipe Camiroaga de las teleseries

Anita Reeves recordó cuando fue la mamá de Felipe Camiroaga en la teleserie "Jaque Mate" que emitió TVN en 1993, contando además por qué el fallecido animador se alejó de las teleseries.

En entrevista con el podcast Impacto en el rostro, la actriz indicó que "a mí me llamaron antes, para hacerle unos talleres a Felipe, aunque eran más bien conversaciones que teníamos. Ahí nos hicimos amigos, yuntas. Para más remate hacía de su mamá en la teleserie, así que estábamos harto juntos".

"Felipe era muy histriónico, pero para hacer personajes de comedia. Cuando tenía que hacer personajes o escenas más en serio, se ponía muy tenso, entonces el gran trabajo era tratar de soltarlo", expresó.

En ese sentido, afirmó que a Camiroaga "le gustaba mucho actuar, pero evidentemente él era un tipo que le gustaba más la comedia".

"Yo lo retaba mucho, porque en 'Jaque Mate', él se tuvo que poner serio y se lo tuvo que tomar muy en serio y era muy difícil", relató.

En ese sentido, contó que "un día se cortó el pelo y tenía continuidad. Yo decía 'eso pasa por traer gente que no son actores profesionales'. Le decía a él mismo, 'cómo se te ocurre' y él me dijo 'es que no me di cuenta"".

"Fue un poco eso, una relación entre profesional, amistosa y de mamá retona, la misma mamá que lo retaba a él en la teleserie, era la mamá retona que lo retaba afuera", manifestó.

La razón que alejó a Felipe Camiroaga de las teleseries

Anita Reeves señaló además el motivo que alejó a Felipe Camiroaga de las teleseries.

"Él habría seguido, pero no pudo porque la televisión lo requirió más", indicó la actriz.

En ese sentido, aseguró que "yo creo que si Felipe hubiera estudiado más, habría hecho cosas interesantes".

"A raíz de una escena que estábamos trabajando, le dije que lo veía haciendo un muy buen Shakespeare o un muy buen Molière. Un personaje de Molière. Ahí habría estado en su salsa", remató.

