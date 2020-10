Andrea Guerrero confirmó que se contagió de COVID-19

View this post on Instagram

Y sí, no voy a guardarlo como un secreto, porque creo que quienes estamos en permanente exposición tenemos la responsabilidad de pedir que se cuiden, y que no bajemos la guardia. He salido a trabajar, contando con el apoyo de las empresas para las que trabajo (RCN TV, Radio, ESPN), al alternar semanalmente porque quería seguir cuidándome; sin embargo, este bicho es muy difícil de controlar. Ya había sido positiva en agosto, pero asintomática. La verdad, no creo que hubiera tenido el virus porque no hay rastros de anticuerpos. El caso es que soy positiva, estoy aislada, tengo síntomas leves, y hago un enorme esfuerzo por no dejarme vencer emocionalmente, estando sometida a la angustia. Gracias por acompañarme. Me cuidan dos personas que quiero mucho @nandavillate y @mauri1793 que soportan mi intensidad!!!