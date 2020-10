El altar que le tiene Iván Lalinde a Lina Marulanda en su casa

View this post on Instagram

Mi rincón de paz. Se los presento Aquí es donde oro, donde me conecto, donde respiro. Ellos me conectan Me conecto con el gesto de cada uno!! Foto 1: todo es luz para mí en este rincón Foto 2: esas carcajadas con mis viejos son muestra de que la pasamos bueno. Y cada mañana, cada tarde que veo esas risas, es un empujón a seguir adelante Foto 3: mi hermano Peto. esa era su sonrisa siempre, cuando estaba en buena onda así se reía y asi lo tengo en mi corazón Foto 4: mi flaca hermosa con esa mueca siempre me hacías volar y morir de la risa. Teníamos códigos, y èse ahhhh???? Era de lo mejor. Cada que pienso en algo que me frena o que me la vuela. Veo èse AHHH?? tuyo y le doy pa lante Foto 5: mi rosario que es mi llave a la tranquilidad. Gracias por leer todo lo que me gusta compartir. Gracias por ser parte de este combo. Feliz noche!! ¿Qué tal estuvo tu día? #nite #goodnight #buenasnoches #feliznoche #light #memories