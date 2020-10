"Por eso alegaste el otro día": Raquel Argandoña bromea tras reclamo de Amaro Gómez-Pablos

Este martes, los panelistas del matinal Bienvenidos hablaron sobre algunos temas personales. En el caso de Amaro Gómez-Pablos, el periodista se refirió a la relación con su madre, quien lo ve todos los días en pantalla y le comenta algunos aspectos del programa con una mirada crítica.

Sus palabras surgieron mientras hablaban sobre los reencuentros familiares durante la pandemia. En este contexto, el español contó que siempre estaba en contacto con su progenitora y que el interés por el rol de su hijo en el programa es tan grande, que ejerce una labor casi de "editora de contenidos".

Consultado por algún comentario o sugerencia que le haya hecho en torno al matinal, Amaro Gómez-Pablos explicó que a su madre le molesta la música de tensión que aparece en el programa cuando abordan ciertos temas. "Me da ciertas sugerencias, invitados, es bastante activa. Es editorialmente también una suerte de 'Pepe Grillo"", dijo.

"Y esa música que muchas veces se pone en el matinal que es casi como policial, ella me dice 'es que esto es una ofensa a todos nosotros que ya tenemos un poco más edad y nos pone con la adrenalina. Nos agobia', entonces claro, es permanentemente una lucha…", agregó.

La intervención de Raquel Argandoña

Luego que Amaro Gómez-Pablos revelara la molestia de su madre, Raquel Argandoña tomó la palabra y recordó que el periodista reclamó por la música durante una reunión de pauta. "Por eso alegaste el otro día por la música… ¡Era tu mamá jajaja!", dijo la coanimadora del programa entre risas.

"Sí sí, yo hago eco de lo que me dice…", reconoció el español, contando los descargos de su madre. "Es que no hay por qué, si ya todo el país está convulsionado y además me ponen esta música, no solamente a mí, a todos, que nos mantiene muy tensos", le dice esta.

Raquel Argandoña sobre Amaro Gómez-Pablos - Canal 13

