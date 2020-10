"Fuiste mi partner, tú y tu marido": Raquel Argandoña agradece apoyo de Tonka y Parived en crisis con su hijo

Este lunes se conoció la noticia del traslado de Nano Calderón desde el penal Santiago 1 a una clínica psiquiátrica para cumplir su arresto domiciliario. Raquel Argandoña, quien se encontraba en vivo en el matinal Bienvenidos, aprovechó la pantalla para agradecer a quienes estuvieron apoyándola en estos difíciles momentos.

La mamá de Kel Calderón comenzó agradeciendo a sus jefes y directivos del canal, quienes, según contó, le dieron espacio y libertad para decidir si hablar del tema de su hijo o no. Luego, continuó agradeciendo al público del matinal.

"Primero que nada agradezco al canal, agradezco todo el apoyo de la gente que cuando me mandaron a hacer móviles a la calle se acercaban y me daban mucha fuerza. Obvio que estoy contenta", señaló.

Sobre la salida de su hijo de Santiago 1, agregó que "efectivamente es el resultado de exámenes que le hicieron, en el cual mi hijo sí tiene que ser trasladado a un tratamiento. Los profesionales van a comenzar a tratarlo".

Sin embargo, Raquel quiso hacer un agradecimiento especial a su amiga y colega Tonka Tomicic, quien según contó, estuvo acompañándola en todo momento, al igual que su marido, Parived.

"Tu fuiste tan a la pinta, Tonka, de verdad, fuiste de verdad", indicó y se acercó a darle un abrazo, pese a que en el matinal deben respetar medidas de distanciamiento. "No sé, el distanciamiento social me da lo mismo, porque de verdad fuiste mi partner, tú y tu marido. De verdad, muchas gracias", agregó Raquel visiblemente emocionada.



"Yo no quiero hablar de Kel"

Pero no todo fue emoción tras conocerse la noticia del arresto domiciliario de Nano, ya que hubo un momento tenso cuando salió a colación el distanciamiento que ha tenido con su hija mayor, Kel.

La inflluencer, quien declaró en contra de su hermano en la parte querellante, se ha mantenido alejada de su madre desde el pasado 11 de agosto, cuando Calderón Argandoña atacó al padre de ambos con un cuchillo en su departamento.

Consultada por qué le gustaría decirle a su hija, señaló que "nada". "Nada, nada Tonka. No, nada. Nada. Nada", remarcó. "Yo no quiero hablar de Kel, yo no quiero hablar de Kel, quiero que me respeten eso y mi preocupación en este momento es cien por ciento mi hijo", agregó.

Estrechando lazos con Nano

Pese al alejamiento con su hija, Raquel aseguró que se encuentra más unida a su hijo que nunca. Para la animadora esto "nos afianzó como madre e hijo". "Nunca, nunca lo dejé solo. A medida que podía le mandaba recados con una abogada. Le decía 'siempre voy a estar contigo, aunque no te vea. Siempre'. Él decía ponte tú, 'mamá, es terrible, ahora aprecio lo que es vivir", contó sobre los dos meses y medio que estuvo su hijo en prisión.

Posteriormente, Raquel Argandoña fue consultada por si han habido señales de reconciliación entre padre e hijo, a lo que esta respondió "eso no sé". "Pero solamente Dios sabe. No sé, tiempo al tiempo", agregó, cambiando bruscamente de tema.

"¿Sabes qué? Justamente ayer terminé Navidad", dijo, refiriéndose a la decoración de su hogar."No quería hacer Navidad este año, no habían motivos de celebración. Tú sabes que la Navidad para mí era sumamente importante, y yo dije 'no, regalo todo lo de Navidad'. Y mi amiga Evelyn me dijo 'no, Raquel, este año con mayor razón tenis que hacerlo, pero tienes que hacerlo simple. No tanto mono, no tanto colorido, porque Chile cambió"", contó.

Momentos más tarde, reveló que no ha hablado con Hernán Calderón hijo. "Yo lo único que quiero es abrazarlo, besarlo…", comentó, indicando que desconoce los procedimientos legales para visitar a su hijo.

