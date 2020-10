Desde hace algunas semanas, el periodista Felipe Sánchez Uribe hizo una denuncia sobre el influenciador 'La Liendra'. Periodista denuncia amenazas de parte de un influenciador colombiano

Allí comentó que Mauricio, el nombre verdadero del influenciador, tenía la intención de hacer un video con una joven.

Al parecer, la mujer también es influenciadora y la idea era hacer un video que generara polémica.

Según el video, los dos se encontraron en un hotel en el que serían filmados.

El periodista afirma que es amigo de la influenciadora, aunque nunca dice su nombre.

La mujer lo habría llamado en horas de la madrugada para pedirle que la recogiera.

"Este tipo me quiere violar, me tiene encerrada" habrían sido las palabras de la joven.

Sánchez cuenta que la joven filmó toda la polémica y que tiene pruebas de lo que está diciendo.

Afirma también que 'La Liendra' "estaba asustado, pues sabía que él trabajaba en medios de comunicación".

Pero la acusación más grave es que presuntamente habría sido amenazado de muerte.

"Me aborda una persona y me dice que me van a matar y la van a matar a ella, según lo que nos dijeron nos estaban esperando".