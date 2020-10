Paty Maldonado y su futuro en el país tras triunfo del Apruebo: "Nunca he pensado irme de Chile"

El pasado lunes, Paty Maldonado se refirió a la información difundida en redes sociales que aseguraba que si ganaba el Apruebo, ella se iría del país. Una situación completamente falsa, según indicó en su programa Las Indomables.

También se refirió al diputado Hugo Gutiérrez, quien incluso había celebrado la noticia en su cuenta de Twitter. "Hay un bonus track al ganar Apruebo… Se va del país Patricia Maldonado!!! ¡Qué más se puede pedir! Sin pinochetismo ni Maldonado", dijo el parlamentario.

Paty Maldonado abordó este tema brevemente en el espacio conducido junto a Cata Pulido. "Quiero agradecer muy sinceramente al diputado Hugo Gutiérrez por tenerme en cuenta. Porque él no sabe lo que significa para mí que un hombre tan correcto, un gran diputado, tan decente, respetuoso, honrado, caballero y leal, me tenga presente", señaló.

"Me honra enormemente que haya dispuesto de su maravilloso tiempo (…) porque yo le digo sinceramente, yo por usted no perdería ni un segundo de mi vida en pensar en usted", agregó, para luego hablar sobre su permanencia en el país.

¿Se va?

Paty Maldonado en Las Indomables - YouTube

Con respecto a la información difundida en redes sociales, Paty Maldonado aseguró que "jamás lo he dicho. Por lo tanto, no puedo entender que un hombre tan inteligente como usted, porque tengo entendido que su inteligencia ha traspasado la frontera -incluso me contaron que la Nasa lo andaba buscando a usted para llevárselo- haya pisado el palito".

"No don Hugo, no, yo no me voy del país. ¿Sabe por qué? Porque yo no soy una rata de esas que andan en los barcos, que cuando los barcos empiezan a hacer agua, o se empiezan a hundir más de la cuenta, los primerosque arrancan son las ratas. Acá hay muchas ratas, que se arrancan a la primera, yo no, yo soy muy difícil de doblegar. Yo no tengo por qué irme de este país", agregó.

"Y le tengo otra mala noticia: me voy a quedar siempre. Yo nunca he pensado irme de Chile. Y le quiero decir otra cosa que le va a doler más todavía, fíjese que mi papito que está en el cielo vivió 95 años y, ¿sabe por qué murió? Fíjese que no murió de viejito, el marcapasos dejó de funcionar", continuó, indicando que "si yo sigo la línea de mi viejo, Maldonado hay para rato".

