Monserrat Álvarez muestra el "fino" regalo que le hizo Julio César Rodríguez en su cumpleaños

Este 27 de octubre, Monserrat Álvarez celebró su cumpleaños número 52, por lo que la festejaron brevemente en el matinal Contigo en la Mañana. Al inicio del programa, Julio César Rodríguez le entregó un regalo e impulsó un aplauso entre todos los que se encontraban en el estudio.

"La Monse está de cumpleaños y le vamos a brindar todos un aplauso. Los poquitos que hay acá. Felicidades, Monse. ¿Cómo amaneciste? ¿Fue un día especial hoy?", dijo. "No, la verdad es que sólo fue especial cuando llegué acá al canal porque mi pololo no estaba en mi casa, estaba en su casa", respondió la periodista, quien entregó detalles de la celebración que realizará durante los próximos días.

Según dijo, su pololo la invitó a pasar un fin de semana en el Valle del Elqui. "Esta tarde me va a celebrar, no me verán jueves y viernes porque me voy a ir a disfrutar de mi regalo de cumpleaños y los niños estaban durmiendo, quedamos de juntarnos a la hora de almuerzo. Así que les agradezco a todos a quienes me han felicitado con sus lindos saludos y un regalito que me regaló Julio. ¿Se los muestro? Es fino, fino", comentó, refiriéndose al regalo que le dio su colega.

¿Qué le regaló Julio César Rodríguez?

Luego de anunciar la apertura del regalo, Monserrat Álvarez abrió una bolsa blanca y sacó un pañuelo de la marca Bimba y Lola. "Miren qué lindo, es un pañuelo súper lindo. Yo lo encuentro precioso, Julito, muchas gracias", señaló, mientras Julio César se mostraba avergonzado.

"Para que te acompañe a todos lados, para que tu pechito esté siempre cubierto (…) Este regalito es para ti, Carlitos (pololo de Monserrat Álvarez). Ponte las pilas. No te lo mando a decir con nadie", comentó el conductor. "Pero Carlitos ya me invitó a un fin de semana", aclaró la periodista.

"Pero yo le pongo la vara alta, porque a veces los hombres nos descuidamos", agregó el comunicador. "Sí ya les dije que me regaló un fin de semana en el Valle de Elqui", precisó la cumpleañera, luciendo su regalo frente a las cámaras.

Julio César Rodríguez y Monserrat Álvarez en Contigo en la Mañana - Chilevisión

