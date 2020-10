Mónica Fonseca mostró el retiro de sus prótesis y el impresionante cambio

View this post on Instagram

Encontrándole todos los usos a mis bodies @annchery_official @annchery_usa en este caso, jeans y body o si ven las otras fotos, puedo, inclusive ponerme body y encima faja de moldeo de cintura y camisa de jean @chevignon_ch 💙. A propósito del look, uno de mis favoritos y más versátiles porque puedo mezclar jeans… prácticamente con todo.