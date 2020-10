Hija de 12 años de Millaray y Álvaro López debuta en TV cantando emotiva canción con sus padres

View this post on Instagram

Aquí la obertura de anoche en #YoSoyCHV . Los papás de la Juli decidimos cantar para ella y con ella “La Quiero a Morir” del gran Francis Cabrel, porque la queremos y amamos a morir. @alvaro_lopezp Lo dejo pa todos los tíos de Instagram que la han visto crecer por aquí🤗❤️