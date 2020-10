Sancionan a Junior Playboy por publicar su voto: "No podré ser diputado"

La carrera política de Junio Playboy se arruinó antes de iniciar. El personaje televisivo fue sancionado por las autoridades tras incumplir las normas electorales en el Plebiscito nacional que se celebró el pasado 25 de octubre. En este caso, la de hacer público su voto a través de imágenes.

Numerosos artistas revelaron su decisión de votar por "Apruebo" o "Rechazo", pero solo se limitaron a escribirlo y argumentarlo. Pero, para efectos de ley, difundir una foto del voto viola las normativas del proceso electoral.

Junior Playboy no podrá ser diputado

El fatídico error del ex chico reality le impide ahora lanzarse a futuras convocatorias de elección democrática. Hace unos meses compartió su intención de convertirse en diputado o concejal, un deseo que queda eclipsado por su propia mano.

"Libre de comentarios. Goleada histórica del apruebo 99,9%, rechazo 1%. Muy buenos días, que sea el comienzo de una calidad de vida mejorada para todos los chilenos y chilenas. Justicia divina", dijo al momento de publicar el video.

Junior muestra la papeleta donde plasmaría su voto en el Plebiscito - Captura de pantalla

Lo más lamentable es que Junior Playboy continuó justificando su decisión con más videos e imágenes hasta que le impusieron la irreversible sanción. "Por ahí hay un medio que me anda buscando que por qué yo subí el video con el 'Apruebo'. ¿Cuál es el problema? Tienen que entender de una vez por todas que yo soy distinto", expresó en el material. "Falta que me cuenten los peos en el baños", agregó.

Pero poco le duró la alegría de su hazaña, ya que tras el castigo reapareció en Instagram para lamentarse. "Apenado, ya que no podré ser su futuro diputado. En fin, no me adapto a esta vida, es difícil cuando uno es distinto a todos y piensa distinto. Ante mis principios yo soy un ser original", expresó junior Playboy.

Con más de 140 mil seguidores, el artista afirmó estar agradecido con quienes piensan o no como él. "No vine a ser enemigo, al contrario, vine a ser feliz", escribió. "Mis sueños se frustran. Tal vez estoy para otras cosas", repuntó en otro posteo de Instagram.

Así se aclaró la normativa electoral

De acuerdo al portal Pauta, una de las reglas para participar en el Plebiscito nacional era no difundir el voto. "Si le toma una foto a su papeleta y es sorprendido haciéndolo o intentando dejar cualquier registro de cómo votó, puede ser acusado por una situación de cohecho", explica el medio.

"Quienes vendan su voto, según la Ley de Votaciones Populares y Escrutinios, pueden ser encarcelados por hasta 541 días y multado por hasta 3 UTM", advierte.

Junior Playboy no para publicar lamentos y razones de su fatídica decisión. "Pensé durante estos tres años que podía ser algo por mi país, bueno y digno de admiración, pero las equivocaciones hacen que uno se tropiece", reflexionó el ex chico reality.

"La vida te aprieta pero nunca te ahorca. Trato de adaptarme a una tierra de la cual no me considero que sea de aquí. Soy luz, soy pureza, soy inocencia. Aprendo de mis propios errores y avanzo con mis conocimientos adquiridos", volvió a expresar el famoso, que aún no pasa la página tras el episodio.

