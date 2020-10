Juliana Velásquez se ha convertido en una de las actrices más prometedoras de la farándula colombiana.

Juliana Velásquez confesó cómo hizo para bajar de peso radicalmente

La carrera profesional de Juliana comenzó tiempo atrás, pues cuando era más pequeña presentaba Club 10 y luego Play zone.

Luego con papeles como Leidy en la novela La gloria de Lucho y Tatiana Perdomo de Pa' quererte se ha ganado el cariño de muchos.

Así que los televidentes han visto todos sus cambios físicos.

En redes sociales encanta con su humor y su talento para la música y la actuación, pero también, con el cuerpazo que tiene.

Y es que, aunque ella misma ha confesado que ha luchado con su peso, lo cierto es que ahora se siente feliz con sus curvas y no duda en mostrarlas.

“Para nadie es una mentira que toda la vida he sido una niña grande y en el momento en que dejé de preocuparme por cómo me veía o cómo me veían los demás fue el momento en que mi cuerpo empezó a entender”, le dijo a Pulzo hace un tiempo.

Y es que con la adolescencia, Juliana cambió, estilizando su figura.

Por eso muchos no dudan en preguntar si se ha operado.

“Y me dicen: ‘¿Te operaste?’ ‘¿Te has hecho algún tipo de cosas extraordinaria?’ ‘¿Acupuntura?’ Mira, yo no he hecho nada diferente a bailar cuatro veces a la semana, hacer ejercicio, y comer bien”.

Y agregó:

“Pero no me he matado de hambre, no me he hecho ningún procedimiento estético, que sé que surgió la duda… absolutamente nada. Yo aprendí a quererme y a darme cuenta que yo era una persona maravillosa, como me hizo Dios”.

