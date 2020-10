"Después sin llorar compadre...": Cata Pulido alza la voz tras triunfo del Apruebo

En un nuevo capítulo de Las Indomables, Paty Maldonado y Cata Pulido se refirieron al triunfo del Apruebo en el Plebiscito 2020. En un comienzo, la cantante desmintió la información que aseguraba que si ganaba esta opción ella se iría del país.

"Yo no soy una rata de esas que andan en los barcos, que cuando los barcos empiezan a hacer agua, o se empiezan a hundir más de la cuenta, los primeros que arrancan son las ratas. Acá hay muchas ratas, que se arrancan a la primera, yo no, yo soy muy difícil de doblegar. Yo no tengo por qué irme de este país", dijo, para luego asegurar que "me voy a quedar siempre".

¿Qué dijo Cata Pulido?

Posteriormente, Cata Pulido dio a conocer su opinión lanzando duras críticas en torno a quienes no participaron del proceso. "Yo la verdad es que a las 9 de la mañana ya estaba en pie, lista. Llevé a mi madre a su local de votación, luego fui yo y luego mi novio", comentó.

"Bueno, una lástima que la gente no haya ejercido su deber cívico Paty, porque ahora era importante. A mí nunca, en los 30 años de democracia me ha importado si sale uno, si sale el otro de Presidente. Me da lo mismo. A mí la vida me ha cambiado re poco en relación al Presidente que esté", agregó.

"Pero ahora yo creo, y espero equivocarme Patita de mi corazón, espero que no se manden muchas cagadas estos imbéciles. Pero ya que esté celebrando Maduro… Me huele a podrido. Pero bueno, después sin llorar compadre… Después sin llorar. Pero bueno, así es po Patita. Lo peor es que después lo vamos a lamentar todos juntos, porque el más rico se va a ir… En fin", añadió, cambiando de tema.

Cata Pulido en Las Indomables - YouTube

Ver más

"¡Sin nosotras no hay democracia!": Belén Soto y su aplaudido mensaje durante el Plebiscito

Paty Maldonado y su futuro en el país tras triunfo del Apruebo: "Nunca he pensado irme de Chile"

Adriana Barrientos se toma las redes con su apoyo al Apruebo y avisa: "Me encantaría ser constituyente"