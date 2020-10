"¡Qué sólida!": Rodrigo Wainraight se muestra muy orgulloso de rol de vocal de mesa de Dominique Gallego

View this post on Instagram

Qué tal? Encontré a la @dominiquegallegooficial estudiando para ser vocal. Qué sólida! Ella les quería contar sobre las cosas que necesitan llevar este domingo, así que pónganle ojo al vídeo, porque tu voto y tu salud importan. A quién más le tocó ser vocal?; quien va a votar mañana?. Los leo, que tengan un buen sábado 🍀🇨🇱🙌🏻 #eleciones #constitucion