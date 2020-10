"Yo no quiero hablar de Kel": Raquel Argandoña luego que Nano Calderón saliera de la cárcel

Este lunes, Nano Calderón fue trasladado desde Santiago 1 hasta la Clínica Pocuro, en la comuna de Vitacura, en donde deberá cumplir arresto domiciliario total. La situación se dio tras la decisión del Cuarto Juzgado de Garantía de revocar la prisión preventiva en el recinto penal tras acoger la solicitud de la defensa.

Tras conocerse la información, Raquel Argandoña se refirió al tema en el matinal Bienvenidos. "Es lo que corresponde, agradezco a la Fiscalía. Me ha hecho sufrir mucho como mamá que a veces uno no entiende la justicia, pero la justicia es la justicia y hay que respetarla. Es lo que había que hacer. Los resultados de los exámenes así lo dicen, tiene que ser tratado y así lo vamos a hacer", dijo.

Según explicó, el proceso es el resultado de los exámenes solicitados por la Fiscalía. "Feliz, feliz porque sufrí tanto. Sufrimos tanto como familia y la mamá es la mamá. No es que desmerezca a los papás, pero cuando uno lo lleva 9 meses en la guata o 7, es distinto", comentó sobre sus sensaciones.

Su relación con Kel Calderón

Tras referirse a la prisión preventiva de Nano Calderón, Raquel Argandoña señaló que si bien no había tenido contacto con su hijo, "yo creo que él ha cambiado mucho". "Ha visto que él quiere ser otra persona. 'Mamá, me dice, yo nunca fui malo' (…) Siempre los hijos nos enorgullecen. Todos los hijos son distintos, pero cada madre conoce a sus hijos, y mi hijo siempre fue bueno, pero quizás le faltó afecto y estar pendiente de él. Yo no voy a volver a fracasar", dijo.

Posteriormente se refirió a su relación con Kel Calderón, quien declaró en contra de su hermano en la parte querellante. Consultada por qué le gustaría decirle a su hija, señaló que "nada". "Nada, nada Tonka. No, nada. Nada. Nada", remarcó. "Yo no quiero hablar de Kel, yo no quiero hablar de Kel, quiero que me respeten eso y mi preocupación en este momento es cien por ciento mi hijo", agregó.

Raquel Argandoña - Canal 13

