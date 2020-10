El percance de Raquel Argandoña al votar: se le cayó el carnet en un baño

El Plesbiscito nacional convocó este domingo no solo a los ciudadanos comunes de Chile, sino también a los actores, presentadores y demás famosos de la televisión. Uno de ellos fue Raquel Argandoña, quien cumplió su deber cívico en el colegio Leonardo Da Vinci, ubicado en Santiago.

Todo iba perfecto para la animadora, quien se dirigió hasta el centro de votación y ejerció su derecho. Sin embargo, antes de retirarse dejó una inolvidable anécdota que también decidió revelar: a la presentadora se le cayeron sus documentos en un baño del colegio.

Raquel Argandoña casi pierde su carnet

La panelista del matinal "Bienvenidos" detalló que tras bajarse los pantalones no pensó en que su carnet, alojado en el bolsillo trasero, se caería. "Hay que tener mucho cuidado porque cuando uno se pone el carnet de identidad aquí atrás, se baja los pantalones y se cae el carnet", contó.

Ante el relato, Tonka Tomicic no podía creer lo ocurrido y le reiteró la pregunta. "¿Se te cayó el carnet a ti ahí?", a lo que Raquel Argandoña aclaró: "Sí, se me cayó, per no en la tasa sino en el suelo". Las risas no faltaron durante su participación en el proceso electoral.

Tomando aire para continuar la historia, explicó que después de votar en el Plebiscito, pasó al baño. "Eso sí, estaba impeque, pero de repente una señora que iba saliendo me dice' Raquel, Raquel, tu carnet'. Así que ojo porque se te puede caer", contó.

Su rol como corresponsal

Desde hace un tiempo a Raquel Argandoña se le ve cumpliendo labores en terreno. Los pases en directo, desde distintos puntos del país, se han convertido en su especialidad. Además, agradece la recepción de la gente, que ahora aprecia su trabajo en persona.

"En los móviles no hay nada planificado. Se te acerca la gente cuando estás haciendo la nota y es genial", reconoció la periodista. Cabe recordar que entre 1996 y el 2000 se desempeñó como concejal de la comuna Pelarco, ubicada en la región del Maule. Y posteriormente fue alcaldesa de la misma zona hasta 2004.

"La gente me va más cercana y también he madurado", dijo en conversación con el diario La Cuarta. "Cuando inicié mi carrera era distinta", confesó la mujer que alguna vez fue modelo en 'Sábado Gigante.

Desde 2017 hasta la fecha, Raquel Argandoña trabajo como coanimadora del matinal que transmite Canal 13. Además, este año comenzó como panelista del programa "Échale la culpa a Viña" y participó también como jurado del concurso "Bailando por un sueño".

El "Apruebo" arrasa en la contienda electoral

Con 99,85% de las mesas escrutadas, el Plebiscito nacional 2020 arrojó una contundente victoria de la opción "Apruebo". 5 millones 886 mil 421 electores (78,27%) optaron por la alternativa de que se redacte una nueva constitución en el país. El "Rechazo" se ubicó en 21,73% (1 millón 634 mil 107 votantes).

Más 7 millones de chilenos participaron en el proceso celebrado este domingo. Además, se decidió por elección democrática que la nueva constitución será realizada por una Convención Constitucional. La opción obtuvo más de 5 millones de votos (78,99%), ante el 21,01% de una Convención Mixta.

Tras emitirse los resultados, el presidente Sebastián Piñera afirmó que el plebiscito "no es el fin, sino el comiezo de un camino". "Hasta ahora la Constitución nos ha dividido, pero a partir de hoy todos debemos colaborar" para la creación de una nueva. De acuerdo a "El Desconcierto", para el mandatario "una Constitución nunca parte de cero".

