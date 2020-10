Ex de Nicolás Arrieta lo reta en Twitter: "Que no diga que fui infiel, que ponga las evidencias"

La relación de Nicolás Arrieta con Loren Esteban está irremediablemente rota. Y es que la vía de la amistad tampoco es visible, ya que ambos ahora participan en una guerra de redes sociales donde alguno de los dos claramente está mintiendo. La pregunta es quién.

Hace algunos días se filtraron dos audios donde supuestamente su ex novia denunciaba haber sido víctima de abuso físico y psicológico, por parte del youtuber colombiano. Posteriormente la influencer se encargó de solicitar en sus 'stories' de Instagram que se acabara el tema. "No molesten más. Unos audios no son prueba de nada", expresó.

Nicolás Arrieta acusa a Loren Esteban de infidelidad

La polémica entre ambos se encendió una vez más, luego que el famoso de las redes sociales, presuntamente, expusiera que Loren le había sido infiel con un fotógrafo. Motivo que habría puesto fin a la relación. Sin embargo, Nicolás Arrieta no soltó pruebas y ahora es ella quién se las exige en Twitter, afirmando no sentir miedo.

La modelo bogotana utilizó sus redes sociales para arremeter contra su ex - Instagram @lorenestebanm

"Díganle a mi ex @nikoarrieta que publique los videos que tiene donde estoy haciendo un trío", escribió la mujer. Asimismo agregó que tal cosa nunca ocurrió y solo se trata de un invento. "No tengo miedo", dijo.

En otro tuit le señaló directamente: "Que no me bloquee diciendo que le fui infiel con un fotógrafo, que ponga las evidencias, que lo reto. Puedo dar mi palabra que jamás en la vida lo hice. Sus celos son de otro nivel". "Si es verdad lo que dice, que me manden el video, que yo también quiero verlo".

Antes de concluir el hilo, Loren Esteban le llamó "la persona más descarada de este mundo", reiterando una vez más que no tiene miedo.

"Yo llego hasta las últimas consecuencias", dijo 'Niko' Arrieta

De acuerdo al portal 'El Protagonista', el influencer colombiano respondió a las palabras de su ex pareja: "Lo que a mí me gusta es la pu** guerra, así que vamos por eso". Finalemente se dirigió a Loren con una frase deplorable. "Mundos enemigos y amores cubiertos de gusanos caerán sobre ti".

Más de un millón de seguidores registra "Niko" en su Instagram - Instagram @nicolasarrieta

Estas fueron las únicas palabras de Nicolás Arrieta, quien de momento no ha publicado videos o imágenes que comprometan la integridad de su ex novia. Pero lo cierto es que ambos decidieron armar un lamentable enfrentamiento que ya está en boca de todos.

Cabe destacar que el youtuber sostiene más de un millón de seguidores en Instagram y ella más de 382 mil. Hasta la fecha, Loren Esteban continúa lanzando dardos en Twitter.

Cómo puedes decir que me amas? Cuando alguien te ama jamás te hace lo que tu me hiciste. — Loren Esteban (@lorenestebanm) October 20, 2020

No se siente bien cuando te inventan chismes sin ninguna razón. — Loren Esteban (@lorenestebanm) October 26, 2020

Así es Loren Esteban, la mujer que traía enamorado a 'Niko'

Si hay algo que nunca podrá negar Nicolás Arrieta es haber estado perdidamente enamorado de Loren Esteban. Esta joven nacida Bogotá es una influencer en potente formación. Una modelo pelirroja que apenas en enero tenía a 'Niko' en las mieles del amor.

En su cuenta de Instagram publica imágenes desde distintas partes del mundo como París, Madrid y la isla Santorini. La colombiana también comparte algunos tutoriales de belleza y maquillaje.

La modelo publica sus imágenes en distintas zonas del mundo - Instagram @lorenestebanm

