Marcelo Lagos cumplió su rol de vocal de mesa con particular look

Al igual que otros famosos, Marcelo Lagos fue seleccionado para ser vocal de mesa durante el Plebiscito 2020. El geógrafo cumplió con su rol en la Escuela Poeta Domingo Silva, de San Joaquín, a donde llegó a las 07:30 horas. Sin embargo, pocos lo reconocieron, puesto que acudió a la cita muy abrigado y con mascarilla.

Este detalle provocó que pasara inadvertido en el local de votación, ya que muchos de los asistentes no se percataron de que se trataba del famoso geógrafo. No obstante, sus medidas de protección como mascarilla, lentes y escudo facial, no impidieron que fuera identificado por algunos ciudadanos.

Marcelo Lagos en el Plebiscito 2020 - Captura

Consultado por su experiencia, Marcelo Lagos explicó que "como todo proceso, no tiene que ser perfecto, pero está funcionando. Estamos instalados, la mesa está abierta, las personas están viniendo a votar, la mesa ya votó también así que estamos con todo el ánimo".

Además, precisó que "no es primera vez que soy vocal, esta es mi cuarta o quinta; segundo, es un contexto histórico y yo creo que esta votación es la más importante en la cual he participado. Y tercero, estamos en un contexto de cuarentena".

Marcelo Lagos en el Plebiscito 2020 - TVN

