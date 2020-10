"Reunión familiar (o lo que va quedando de ella)”: Kel se reúne con su hermana mayor e ironiza sobre su familia

Pese a que no han sido meses fáciles para la familia Calderón Argandoña, Kel ha sabido mantener al margen de su vida pública, la crisis de su círculo cercano y continuar con sus proyectos personales con gran éxito.

Y aunque no se sabe qué relación mantiene en estos momentos con su padre, el abogado Hernán Calderón, y su madre, Raquel Argandoña, la licenciada de Derecho dejó claro que al menos se encuentra cercana a su hermanastra, María Francisca Calderón, hija de una relación anterior de su papá.

Este fin de semana la influencer compartió una storie junto a su hermana mayor y su prima. En la imagen Kel incluso ironizó sobre su actual momento familiar.

"Reunión familiar (o lo que va quedando de ella) con mi sis @francalderon y mi primita hermosa @catalinaurzuac", escribió.

Cabe recordar que el quiebre del mediático clan se desató en el mes de agosto, cuando el menor de la familia, Hernán Calderón Argandoña, atacó a su padre con un cuchillo. En esa oportunidad, tanto Kel como Francisca entregaron todo su apoyo a su padre, y le exigieron el máximo rigor con su hermano.

Sin embargo, al cabo de un tiempo, Calderón Salinas declinó de acusar a su hijo de parricidio

io frustrado, delito por el que el joven de 23 años se encuentra cumpliendo prisión preventiva en Santiago 1, y pidió al 4° Juzgado de Garantía cambiar su demanda a violencia intrafamiliar, lo que no fue acogido.

"Me asiste la absoluta y total convicción de que el imputado no vino a matarme", declaró el ex marido de Raquel Argandoña en esa oportunidad.

"Es indiscutible que uno está con la adrenalina, con el dolor, con la impresión de una agresión, con una rabia de que mi hijo ni siquiera había llamado a su padre. Pero es muy distinto cuando pasan los días y yo converso con las únicas dos testigos presenciales", quienes, según Calderón, no vieron la intención de matar en el joven.

Sí afirmó que "no estoy dispuesto a desistir de la querella, el imputado tiene una responsabilidad y tiene un tratamiento, a lo menos, que enfrentar. Pero cuidado con el abuso del derecho", cerró.

