A Margarita Rosa le afecta que la llamen 'vieja': "Me lo gritan como si no lo supiera"

Existe una fobia muy peculiar llamada "gerascofobia", la cual consiste en el miedo irracional o pánico a envejecer. Esta a su vez va de la mano con un incesante deseo de ser "eternamente joven". La actriz Margarita Rosa podría estar afrontando esta condición, debido a la cantidad de comentarios que recibe por el paso del tiempo.

El pasado 8 de agosto arribó a sus 55 años de edad. Y en una reciente entrevista contó sobre lo crueles que llegan a ser los usuarios en redes sociales, quienes no pierden la oportunidad para recordarle sin piedad que los años están pasando.

A Margarita rosa le "gritan" vieja

El 'influencer' Levy Rincón conversó con la cantante acerca del tema que le tiene claramente perpleja. "A mí me da pena estar envejeciendo, me da vergüenza. Yo recibo permanentemente, en Twitter por ejemplo, ese apelativo de 'vieja', como que a ellos mismos les da pesar de que yo me esté volviendo vieja", señaló la ex esposa del reconocido Carlos Vives.

"Y me lo gritan como si no supiera. Como si yo no me mirara al espejo y dijera: Ay Dios, el tiempo está pasando", explica Margarita Rosa. Entre los comentarios que recuerda la presentadora, indica que algunos se alegran de que los años se le estén notando. "¿Y cómo hago para que no?", se pregunta.