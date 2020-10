¿Yina Calderón será una de las nuevas integrantes de 'Acapulco Shore'?

View this post on Instagram

La puti-fiesta el REALITY 😱 todos los Puti-fiesteros en convivencia 😈😩🥃 no imaginan todo lo qué pasó 😱😱😱😱 primer capitulo este jueves 10 pm por mi canal de YouTube 🎉🎉🥳🎉🎉 más avances en @putifiestaoficial ! @julianacalderon12 @willgarciap @juniorflorezp @edna.ome @leonelacalderon30 @altafulla @claudiacalderon5735 ! Mi produc 🎥 @_omnia.x !