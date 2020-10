Raquel Argandoña sorprende con íntimo detalle sobre su relación: "Voy al grano al tiro"

Una inesperada confesión fue la que hizo Raquel Argandoña en el matinal Bienvenidos, cuando se refirió a su vida amorosa. La coanimadora del programa reveló detalles de su relación con Félix Ureta, cuando el panel conversaba sobre los coqueteos entre pareja.

Luego que Tonka Tomicic desafiara a Carlos Zárate a decir una frase sexy con acento colombiano, el periodista señaló que estas expresiones tienen ciertos requerimientos como un momento y un lugar. "No se inventa", dijo, sacando risas en el panel.

Posteriormente, explicó que a él le gusta crear un ambiente romántico para estar con sus parejas y que las invitaría a "un buen restaurante, con una buena luz, con un buen vino, con un buen plato". Después propondría dirigirse a un lugar más privado.

El comentario de Raquel Argandoña

En ese momento, Raquel Argandoña tomó la palabra para contar cómo se relaciona con sus parejas y reveló un íntimo detalle. "De repente tenemos poco tiempo", dijo, indicando que "uno tiene claro lo que quiere hacer, ¿me acompañas o no?".

"Yo, por ejemplo, tengo un mino bueno. Tengo un hombre a mi lado que me gusta. Yo tengo 63 y él tiene 45, un tipo bastante apuesto y a mí me gusta estar con él. A veces yo no tengo mucho tiempo, porque he estado en cosas, entonces voy al grano al tiro. Nos tomamos un café, bacán, listo, y él se va a su trabajo y yo al mío", explicó, provocando la risa de Tonka Tomicic.

"No tenemos para hacer todo agradable el entorno", se excusó. "De verdad, tengo que ser sincera señora, aunque lleváramos un mes, yo también se lo diría así, porque a mí me gusta harto", agregó, invitando a los televidentes a vivir el día a día.

Raquel Argandoña - Canal 13

